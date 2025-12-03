Castel Guelfo The Style Outlets è partner ufficiale del Bologna FC 1909

Il debutto questa sera durante il match di Coppa Italia allo stadio Renato Dall’Ara

1° dicembre 2025. Castel Guelfo The Style Outlets rafforza il suo legame con il mondo dello sport e il territorio bolognese annunciando una nuova e prestigiosa partnership con il Bologna FC 1909 per il campionato di Serie A 2025/2026.

In occasione del lancio ufficiale, stasera, lunedì 1° dicembre 2025, nel prepartita della tredicesima giornata del campionato di Serie A che vedrà i giocatori del Bologna FC 1909 impegnati contro la Cremonese, un suggestivo laser show illuminerà lo stadio Renato Dall’Ara. Proiezioni dinamiche, movimenti di luce ed effetti speciali sul terreno di gioco intratterranno il pubblico e daranno il via al primo calcio d’inizio firmato Castel Guelfo The Style Outlets.

Con questa collaborazione, l’outlet si affianca a uno dei club calcistici più storici e amati d’Italia, portando avanti il suo impegno nel supportare le eccellenze sportive locali e promuovere la passione per lo sport che anima il territorio che lo circonda. Da sempre, infatti, lo sport rappresenta un elemento importante per il centro, oggi punto di riferimento per gli appassionati delle discipline più diverse. Dal calcio, alla pallacanestro, dal running, all’outdoor: grazie ai numerosi brand sportivi premium a prezzi scontati che ospita nelle sue vie, sono tanti gli sportivi che abitualmente visitano l’outlet per fare acquisti di qualità. A ciò si affiancano le tante iniziative a tema offerte alla comunità, a cui si aggiungeranno quelle che verranno organizzate con il Bologna FC 1909.

Elisabetta De Vincenzo, Marketing Manager NEINVER Italia, commenta: “Siamo entusiasti di legare il nome di Castel Guelfo The Style Outlets al Bologna FC 1909, la squadra del cuore della città che ci ospita da oltre venti anni. Questa partnership consolida il nostro impegno verso il territorio, permettendoci di celebrare ancora una volta i valori positivi dello sport. Siamo certi che, con i colori rossoblù, ci attenderanno grandi emozioni e una stagione di successi.”

Nell’ambito della partnership, inoltre, il logo di Castel Guelfo The Style Outlets sarà presente a bordocampo durante tutte le prossime partite casalinghe di Serie A e di Coppa Italia del Bologna FC 1909.