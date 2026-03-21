Serie A : Juventu – Sassuolo 1-1

I bianconeri vengono infatti fermati sull’1-1 dal Sassuolo

Subito pericolosa con Locatelli e Conceiçao, al 14′: Conceiçao punta Garcia, lo supera e serve Yildiz, che insacca di prima l’1-0.

La Juve inisiste e Thuram sfiora il raddoppio coin Muric pronto alla risposta, Il sassuolo è in partita : Pinamonti sfiora il pari prima del riposo. Nella rirpesa l’attaccanate nerovede non sbaglia e al 52′, anticipa Bremer e insacca l’1-1. La Juve poreme e comincia l0’assalto all’a rea emiliana Spalletti si gioca il tutto per tuutto coin Koopmeiners e Miretti, non basta entra anche lka cavalleria offensiva con Milik e Vlahovic, senza esito. La Juventus ha una grandissima chance dal dischetto e la spreca, con Locatelli che calcia debolmente e l’intervento di Muric, decisivo anche al 90′: gran parata su Milik. Arriva dunque un pareggio amaro per i bianconeri, che agganciano il Como a quota 54 punti, ma rischiano di perdere terreno dalla zona Chgampions League.

IL TABELLINO

Juventus-Sassuolo 1-1

Juventus (4-2-3-1) – Perin; Kalulu, Bremer, Kelly (34′ st Vlahovic), Cambiaso (18′ st Miretti); Locatelli, Thuram (18′ st Koopmeiners); Conceiçao (43′ st Zhegrova), McKennie, Yildiz; Boga (34′ st Milik). A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Adzic, Kostic, Openda, David, Cabal. All. Spalletti.

Sassuolo (4-3-3) – Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Vranckx (36′ st Iannoni), Koné, Volpato (23′ st Lipani); Berardi (45′ st Doig), Pinamonti (36′ st Nzola), Bakola (23′ st Laurienté). A disposizione: Satalino, Zacchi, Romagna, Moro, Frangella, Pedro Felipe. All. Grosso.

Arbitro: Marchetti.

Marcatori: 14′ Yildiz (J), 7′ st Pinamonti (S).

Ammoniti: Bremer (J), Garcia (S), Lipani (S).