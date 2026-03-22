Serie A, la Juventus si ferma: 1-1 con il Sassuolo. Luciano Spalletti duro: “Poca maturità”

TORINO — La Juventus non va oltre l’1-1 contro il Sassuolo e vede rallentare la propria corsa in campionato. All’Allianz Stadium i bianconeri costruiscono, spingono, ma non riescono a trasformare la superiorità in tre punti. Al termine della gara, l’analisi di Luciano Spalletti è lucida ma severa.

“Il risultato va accettato, anche se credo meritassimo di vincere”, ha dichiarato il tecnico, evidenziando subito il divario tra quanto prodotto in campo e il punteggio finale. Una Juventus propositiva, a tratti dominante, ma incapace di chiudere la partita nei momenti chiave.

Il nodo, secondo Spalletti, è soprattutto mentale: “Abbiamo mostrato poca maturità e poca pulizia nelle scelte”. Parole che fotografano una squadra ancora incompleta nella gestione delle fasi decisive, dove servono freddezza e precisione. Non è mancata la creazione di occasioni, quanto piuttosto la capacità di concretizzarle.

Il rammarico è evidente: “Siamo distrutti dal dispiacere perché il risultato non è arrivato”. Un pareggio che pesa, sia per la classifica sia per il morale, considerando le aspettative della vigilia e l’andamento della gara.

Tra gli episodi chiave anche la gestione dei momenti cruciali, come il rigore e alcune decisioni offensive, che secondo l’allenatore potevano essere interpretate con maggiore lucidità. La sensazione è quella di un’occasione persa, più che di un punto guadagnato.

La Juventus esce dal confronto con più dubbi che certezze: il gioco c’è, la personalità a tratti anche, ma manca ancora quel salto di qualità che trasforma il dominio in vittoria. E proprio su questo Spalletti dovrà lavorare nei prossimi giorni, per evitare che altri punti pesanti sfuggano lungo il cammino per raggiungere un posto in Champions League.