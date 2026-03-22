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Serie A, la Juventus si ferma: 1-1 con il Sassuolo. Luciano Spalletti duro: “Poca maturità”

Serie A, la Juventus si ferma: 1-1 con il Sassuolo. Luciano Spalletti duro: “Poca maturità”

Marzo 22, 2026
scritto daRedazione

TORINO — La Juventus non va oltre l’1-1 contro il Sassuolo e vede rallentare la propria corsa in campionato. All’Allianz Stadium i bianconeri costruiscono, spingono, ma non riescono a trasformare la superiorità in tre punti. Al termine della gara, l’analisi di Luciano Spalletti è lucida ma severa.

“Il risultato va accettato, anche se credo meritassimo di vincere”, ha dichiarato il tecnico, evidenziando subito il divario tra quanto prodotto in campo e il punteggio finale. Una Juventus propositiva, a tratti dominante, ma incapace di chiudere la partita nei momenti chiave.

Il nodo, secondo Spalletti, è soprattutto mentale: “Abbiamo mostrato poca maturità e poca pulizia nelle scelte”. Parole che fotografano una squadra ancora incompleta nella gestione delle fasi decisive, dove servono freddezza e precisione. Non è mancata la creazione di occasioni, quanto piuttosto la capacità di concretizzarle.

Il rammarico è evidente: “Siamo distrutti dal dispiacere perché il risultato non è arrivato”. Un pareggio che pesa, sia per la classifica sia per il morale, considerando le aspettative della vigilia e l’andamento della gara.

Tra gli episodi chiave anche la gestione dei momenti cruciali, come il rigore e alcune decisioni offensive, che secondo l’allenatore potevano essere interpretate con maggiore lucidità. La sensazione è quella di un’occasione persa, più che di un punto guadagnato.

La Juventus esce dal confronto con più dubbi che certezze: il gioco c’è, la personalità a tratti anche, ma manca ancora quel salto di qualità che trasforma il dominio in vittoria. E proprio su questo Spalletti dovrà lavorare nei prossimi giorni, per evitare che altri punti pesanti sfuggano lungo il cammino per raggiungere un posto in Champions League.

Marzo 22, 2026
scritto daRedazione
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