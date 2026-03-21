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Moto3 GP Brasile Qualifiche -Joel Esteban ha conquistato la Pole Position del Gran Premio del Brasile
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Moto3 GP Brasile Qualifiche -Joel Esteban ha conquistato la Pole Position del Gran Premio del Brasile

Marzo 21, 2026
scritto daRedazione

Causa i problemi sul circuito di Goiania le qualifiche sono iniziate in ritardo

Prima pole in carriera di Joel Esteban pilota del team Level UP MTA, in 1:26.241 ed ha preceduto Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) e Hakim Danish (MT Helmets) protagonista di una caduta ad inizio turno nella quale è rimasto coinvolto anche Cormac Buchanan (portato al Centro Medico per controlli, ndr).

Quarto tempo per il pilota Honda Team Asia, Vada Pratama, davanti a Marco Morelli (CF Moto Aspar Team) e a Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo), sesto.

Gli altri italiani: 16esimo Guido Pini, 20esimo Matteo Bertelle e Nicola Carraro 23esimo.

Moto3 Qualifica 2 Goiania – GP Brasile – I tempi

PosNumPilotaMotoTeamTempoGap
178Joel EstebanLevel Up – Mta1:26.24
273Valentin PerroneRed Bull Ktm Tech31:26.44+0.206
313Hakim DanishAeon Credit – Mt Helmets – Msi1:26.44+0.207
49Veda PratamaHonda Team Asia1:26.50+0.265
597Marco MorelliCfmoto Gaviota Aspar Team1:26.56+0.319
651Brian UriarteRed Bull Ktm Ajo1:26.83+0.594
766Joel KelsoGryd – Mlav Racing1:26.96+0.726
86Ryusei YamanakaAeon Credit – Mt Helmets – Msi1:26.97+0.729
927Rico SalmelaRed Bull Ktm Tech31:26.99+0.749
1083Alvaro CarpeRed Bull Ktm Ajo1:27.00+0.759
1128Maximo QuilesCfmoto Gaviota Aspar Team1:27.01+0.772
1231Adrian FernandezLeopard Racing1:27.03+0.795
1367Casey O’gormanSic58 Squadra Corse1:27.04+0.800
1422David AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact Gp1:27.04+0.803
1532Zen MitaniHonda Team Asia1:27.06+0.820
1694Guido PiniLeopard Racing1:27.17+0.930
175Leo RammerstorferSic58 Squadra Corse1:28.13+1.890
1814Cormac BuchananCode Motorsports1:28.50+2.26
Marzo 21, 2026
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