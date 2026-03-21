Moto3 GP Brasile Qualifiche -Joel Esteban ha conquistato la Pole Position del Gran Premio del Brasile

Causa i problemi sul circuito di Goiania le qualifiche sono iniziate in ritardo

Prima pole in carriera di Joel Esteban pilota del team Level UP MTA, in 1:26.241 ed ha preceduto Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) e Hakim Danish (MT Helmets) protagonista di una caduta ad inizio turno nella quale è rimasto coinvolto anche Cormac Buchanan (portato al Centro Medico per controlli, ndr).

Quarto tempo per il pilota Honda Team Asia, Vada Pratama, davanti a Marco Morelli (CF Moto Aspar Team) e a Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo), sesto.

Gli altri italiani: 16esimo Guido Pini, 20esimo Matteo Bertelle e Nicola Carraro 23esimo.

Moto3 Qualifica 2 Goiania – GP Brasile – I tempi