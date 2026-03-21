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Serie A: Juventus -Sassuolo 1-1 , Pinamonti risponde a Yldiz
Serie B: risultati e marcatori della 32ª giornata
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Serie B: risultati e marcatori della 32ª giornata

Marzo 21, 2026
scritto daRedazione

Semre più combattuto e appasiuonante ilcapionato Serie B. Nella 32a giornata si registra il successo del Cesena a casa del Catanzaro , alla prima panchina di Asley Cole, Parità nella supersfida tra Monza e Venezia, il Palermo sbanca Padova al 92′, la Juve Stabia batte in rimonta lo Spezia.

  • CESENA-CATANZARO 3-1Marcatori: 34′ Liberali (CAT), 59′ Cerri (CES), 72′ Piacentini (CES), 94′ Berti (CES)
  • JUVE STABIA-SPEZIA 3-1Marcatori: 32′ Aurelio (S), 47′ pt rig. Leone (J), 74′ Pierobon (J), 89′ Okoro (J)
  • PADOVA-PALERMO 0-1Marcatori: 92′ Bani

MONZA-VENEZIA 1-1

Marcatori: 26′ Haps (V), 52′ rig. Pessina (M)

MODENA-MANTOVA 2-1

Marcatori: 14′ Sersanti (M), 59′ Tonoli (M), 81′ Mensah (MA)

BARI-CARRARESE

Domenica ore 15

EMPOLI-PESCARA

Domenica ore 15

SUDTIROL-FROSINONE

Domenica ore 15

SAMPDORIA-AVELLINO

Domenica ore 17:15

VIRTUS ENTELLA-REGGIANA

Domenica ore 19:30

LA CLASSIFICA – BARI , CARRARESE, EMPOLI, PESCARA, SUDTIROL , FROSINONESAMPDORIA , AVELINO, VIRTUS ENTELLA E REGGIANA UNA PARTITA IN MENO

Venezia683220846427
Monza653219855026
Frosinone6231171135931
Palermo6132171055227
Catanzaro5231141074938
Modena503114894225
Juve Stabia4532101573838
Cesena4332127134147
Avellino3931109123649
Südtirol383181493332
Carrarese3631812113842
Padova3432810143243
Mantova343297163648
Empoli3331712123945
Sampdoria3131710142942
Bari3131710143047
Virtus Entella3131710142845
Reggiana303179153046
Spezia303279163146
Pescara2931611144154
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