Serie B: risultati e marcatori della 32ª giornata

Semre più combattuto e appasiuonante ilcapionato Serie B. Nella 32a giornata si registra il successo del Cesena a casa del Catanzaro , alla prima panchina di Asley Cole, Parità nella supersfida tra Monza e Venezia, il Palermo sbanca Padova al 92′, la Juve Stabia batte in rimonta lo Spezia.
- CESENA-CATANZARO 3-1Marcatori: 34′ Liberali (CAT), 59′ Cerri (CES), 72′ Piacentini (CES), 94′ Berti (CES)
- JUVE STABIA-SPEZIA 3-1Marcatori: 32′ Aurelio (S), 47′ pt rig. Leone (J), 74′ Pierobon (J), 89′ Okoro (J)
- PADOVA-PALERMO 0-1Marcatori: 92′ Bani
MONZA-VENEZIA 1-1
Marcatori: 26′ Haps (V), 52′ rig. Pessina (M)
MODENA-MANTOVA 2-1
Marcatori: 14′ Sersanti (M), 59′ Tonoli (M), 81′ Mensah (MA)
BARI-CARRARESE
Domenica ore 15
EMPOLI-PESCARA
Domenica ore 15
SUDTIROL-FROSINONE
Domenica ore 15
SAMPDORIA-AVELLINO
Domenica ore 17:15
VIRTUS ENTELLA-REGGIANA
Domenica ore 19:30
LA CLASSIFICA – BARI , CARRARESE, EMPOLI, PESCARA, SUDTIROL , FROSINONESAMPDORIA , AVELINO, VIRTUS ENTELLA E REGGIANA UNA PARTITA IN MENO
|Venezia
|68
|32
|20
|8
|4
|64
|27
|Monza
|65
|32
|19
|8
|5
|50
|26
|Frosinone
|62
|31
|17
|11
|3
|59
|31
|Palermo
|61
|32
|17
|10
|5
|52
|27
|Catanzaro
|52
|31
|14
|10
|7
|49
|38
|Modena
|50
|31
|14
|8
|9
|42
|25
|Juve Stabia
|45
|32
|10
|15
|7
|38
|38
|Cesena
|43
|32
|12
|7
|13
|41
|47
|Avellino
|39
|31
|10
|9
|12
|36
|49
|Südtirol
|38
|31
|8
|14
|9
|33
|32
|Carrarese
|36
|31
|8
|12
|11
|38
|42
|Padova
|34
|32
|8
|10
|14
|32
|43
|Mantova
|34
|32
|9
|7
|16
|36
|48
|Empoli
|33
|31
|7
|12
|12
|39
|45
|Sampdoria
|31
|31
|7
|10
|14
|29
|42
|Bari
|31
|31
|7
|10
|14
|30
|47
|Virtus Entella
|31
|31
|7
|10
|14
|28
|45
|Reggiana
|30
|31
|7
|9
|15
|30
|46
|Spezia
|30
|32
|7
|9
|16
|31
|46
|Pescara
|29
|31
|6
|11
|14
|41
|54