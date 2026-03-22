Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A: Juventus -Sassuolo 1-1 , Pinamonti risponde a Yldiz Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Serie A, la Juventus si ferma: 1-1 con il Sassuolo. Luciano Spalletti duro: “Poca maturità”
Serie A 2026: Fiorentina–Inter, sfida cruciale allo Stadio Artemio Franchi

Serie A 2026: Fiorentina–Inter, sfida cruciale allo Stadio Artemio Franchi

Marzo 22, 2026
scritto daSerena Albino

(Serena Abino) -. Firenze si prepara ad accogliere uno dei match più attesi della 30ª giornata di Serie A: ACF Fiorentina ospita l’ Intern in una sfida che promette spettacolo e grandi emozioni.

L’incontro, in programma oggi, domenica 22 marzo 2026, alle 20:45, rappresenta un momento chiave per le ambizioni di entrambe le squadre.

La Fiorentina arriva all’appuntamento forte dei risultati positivi delle ultime giornate e del fattore campo, con l’obiettivo di sorprendere i nerazzurri che puntano ad allungare in classifica sul Milan d. La squadra viola, guidata reduce dalla bella qualificazione iai quarti Conference League per tirarsi fuori dalla bagarre nella zona retricessione . Sfida Chivu – Vanoli tutta da gustare .

Dall’altra parte, l’Inter cerca di confermare il suo dominio in classifica. Nonostante alcuni risultati altalenanti, la formazione nerazzurra mantiene una marcia costante verso il vertice, con l’intento di consolidare il primato e mettere un passo decisivo verso lo scudetto.

Marzo 22, 2026
scritto daSerena Albino
Articolo precedente

Serie A, la Juventus si ferma: 1-1 con il Sassuolo. Luciano Spalletti duro: “Poca maturità”

Marzo 22, 2026

Recommended for You

Serie A, la Juventus si ferma: 1-1 con il Sassuolo. Luciano Spalletti duro: “Poca maturità”

Milan-Torino , D’Aversa:” i miei ragazzi mi hanno reso orgoglioso”

Milan – Torino , Allegri:”prima della partita ho detto ai ragazzi , nonrovinatemi la sosta”

Parma, Giampaolo: “Serve più attenzione, ma lo spirito della squadra c’è”