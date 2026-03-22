Serie A 2026: Fiorentina–Inter, sfida cruciale allo Stadio Artemio Franchi

(Serena Abino) -. Firenze si prepara ad accogliere uno dei match più attesi della 30ª giornata di Serie A: ACF Fiorentina ospita l’ Intern in una sfida che promette spettacolo e grandi emozioni.
L’incontro, in programma oggi, domenica 22 marzo 2026, alle 20:45, rappresenta un momento chiave per le ambizioni di entrambe le squadre.
La Fiorentina arriva all’appuntamento forte dei risultati positivi delle ultime giornate e del fattore campo, con l’obiettivo di sorprendere i nerazzurri che puntano ad allungare in classifica sul Milan d. La squadra viola, guidata reduce dalla bella qualificazione iai quarti Conference League per tirarsi fuori dalla bagarre nella zona retricessione . Sfida Chivu – Vanoli tutta da gustare .
Dall’altra parte, l’Inter cerca di confermare il suo dominio in classifica. Nonostante alcuni risultati altalenanti, la formazione nerazzurra mantiene una marcia costante verso il vertice, con l’intento di consolidare il primato e mettere un passo decisivo verso lo scudetto.