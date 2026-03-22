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Serie A, Fiorentina -Inter, le probabili formazioni
Serie A, Fiorentina -Inter , probabili formazioni

Serie A, Fiorentina -Inter, le probabili formazioni

Marzo 22, 2026
scritto daRedazione

Fiorentina – Inbter . il big-match 30° giornata Serie A. Allo stadio Frabchi , i Viola alla ricerca di un passo in avanti in classifica , Nerazzurri per allungare in classifica verso lo scudetto.

La Fioentina viene fall’ottima vittoria contro il Rakow e qualificazione ai quarti  di Conference  League.

L’Inter non vince da 2 turni , serve una vittoria per avvicinarsi alla conquista dello Scudetto.

  Le ultime:

 Fiorentina:    Kean, già titolare col Rakow, guiderà l’attacco anche contro l’Inter poiché ormai recuperato. Brescianini confermato in mediana, Parisi esterno destro nel tridente, ancora ai box Solomon. Gosenbs dal primo minuto.

Inter: Chivu ritrova Calhanoglu, mentre Bastoni non ce la fa: confermato Carlos Augusto. Pio Esposito in coppia con Thuram visto che Lautaro (così come Mkhitaryan) non è ancora recuperato, panchina per Bonny.

Probabili formazioni

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Parisi, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli.

    INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu.

Fiorentina-Inter è un’esclusiva DAZN e sarà visibile in diretta tv anche su DAZN 1 (canale 214 di Sky) attivando Zona DAZN, opzione quest’ultima consentita a chi è abbonato sia a DAZN che a Sky.

Arbitro: Colombo – calcio d’iniizo ore 20.45

Dove vederla in TV : Il match del Franchi, inoltre, sarà disponibile anche in streaming sul sito di DAZN e scaricando l’app di DAZN su dispositivi mobili.

Marzo 22, 2026
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