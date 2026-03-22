Lukaku e il Napoli: un addio sempre più vicino?

La stagione 2025‑26 del Napoli potrebbe chiudersi con un’importante novità: il futuro di Romelu Lukaku resta in bilico, e le voci di un possibile addio a fine stagione si fanno sempre più insistenti.

Arrivato con grandi aspettative, il centravanti belga ha dimostrato sul campo il suo valore, contribuendo con gol e prestazioni di qualità alla corsa degli azzurri. Tuttavia, nonostante l’impatto positivo, il rapporto con la società e le trattative di mercato suggeriscono che la permanenza a Napoli non sia scontata.

Secondo fonti vicine al club, Lukaku e il suo entourage avrebbero già avviato discussioni informali sulla possibilità di separarsi a fine stagione, qualora arrivassero offerte importanti da altri campionati, inclusi mercati emergenti come quello arabo. La dirigenza partenopea, dal canto suo, non ha ancora preso una decisione definitiva, ma monitorerà attentamente le opportunità sia sportive sia economiche.

In sintesi, l’addio di Lukaku non è ufficiale, ma rimane una possibilità concreta.