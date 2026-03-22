Como-Pisa, Cesc Fàbregas esalta squadra e progetto

Il Como firma una prestazione dominante e supera il Pisa b con un netto 5-0 3a giornata Serie A. Una vittoria che va oltre il risultato e che conferma il momento straordinario della squadra guidata da Cesc Fàbregas.

Una vittoria dal valore speciale

Nel post-partita, Fàbregas ha sottolineato l’importanza del successo, definendolo uno dei più significativi della stagione: una gara dominata sotto ogni aspetto, ma soprattutto carica di significato emotivo per l’ambiente lariano.

Il tecnico ha infatti ricordato una figura importante legata al club, evidenziando come la squadra abbia giocato anche per onorarne la memoria. Un dettaglio che aggiunge profondità a una prestazione già impeccabile.

Crescita e identità

L’allenatore spagnolo ha poi posto l’accento sulla crescita del Como negli ultimi anni. Da realtà provinciale a squadra ambiziosa e strutturata, il percorso del club è ormai evidente.

Fàbregas ha ribadito come il progetto sia chiaro e condiviso: costruire un contesto serio, competitivo e con obiettivi ben definiti. La squadra, secondo lui, sta dimostrando maturità e consapevolezza, elementi fondamentali per restare ai vertici.

La lettura della partita

Dal punto di vista tattico, il Como ha gestito la gara con intelligenza, sfruttando i momenti giusti per colpire. Fàbregas ha spiegato come contro squadre chiuse sia fondamentale aspettare l’apertura degli spazi, una strategia applicata alla perfezione dai suoi giocatori.

Il risultato finale, un 5-0 senza appello, è lo specchio di una squadra in pieno controllo e capace di trasformare le occasioni in gol.