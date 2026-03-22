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Serie A, Fiorentina -Inter, le probabili formazioni
Serie A, Fiorentina -Inter , probabili formazioni
Bologna – Lazio 0‑2: i rossoblù cedono nel secondo tempo, Italiano invita alla calma

Serie A, Fiorentina -Inter , probabili formazioni

Marzo 22, 2026
scritto daRedazione
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