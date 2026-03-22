Marco Bezzecchi vince il Gran Premio del Brasile Motogp

Poker a cavallo del 2025-2026 =di vittorie di Marco Bezzecchi e Aprilia sugli scudi, che he si aggiudica il Gran Premio del Brasile, accorciato pochi minuti prima del via da trentuno e ventitré giri per possibile degrado dell’asfalto.
Sul tortuoso ircuito di Goiania , ha incoronato il pilota italiano di Aprilia Racing subito al comando dopo lo Start. e allungare progressivamente sulla concorrenza. Al ytraguardo dietro Bezzecchi l’altro pilota Aprilia Jorge Martin, il pilota ex campione del mondo tiene bene davantia a Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio, entrabi a giocarsi il terzo gradino del podio.
lasciandoli a giocarsi il gradino finale del podio nella replica del loro duello . Ala banduera a scacchi è il pilota romano a guadagnarsi il podio . A chiudere la top five è un’altra Aprilia: la RS-GP del team USA Trackhouse del giapponese Ai Ogura. Sesta e settima casella dell’ordine d’arrivo per Alex Marquez e per P edro Acosta. In testa alla classifica c’è Marco Bezzecchi , con undici punti di vantaggio su Martin.
Non pervenuto Francesco Bagnaia .L’erx campoione del mondo abbandona la corsa a causa di una scivolata poco prima di metà distanza (undicesimo giro). Caduta nello stesso giro di Bagnaia (solo poche curve più in là) per Joan Mir con la Honda ufficiale.
Ordine arrivo
CLASSIFICA piloti
|1
|Marco Bezzecchi
|56
|2
|Jorge Martin
|45
|3
|Pedro Acosta
|42
|4
|Fabio Di Giannantonio
|37
|5
|Marc Marquez
|34
|6
|Ai Ogura
|33
|7
|Raul Fernandez
|29
|8
|Alex Marquez
|13
|9
|Brad Binder
|13
|10
|Johann Zarco
|12