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Marco Bezzecchi vince il Gran Premio del Brasile Motogp
Serie A , finale: Roma-Lecce 1-0

Marco Bezzecchi vince il Gran Premio del Brasile Motogp

Marzo 22, 2026
scritto daRedazione

Poker a cavallo del 2025-2026 =di vittorie di Marco Bezzecchi e Aprilia sugli scudi, che he si aggiudica il Gran Premio del Brasile, accorciato pochi minuti prima del via da trentuno e ventitré giri per possibile degrado dell’asfalto.

Sul tortuoso ircuito di Goiania , ha incoronato il pilota italiano di Aprilia Racing subito al comando dopo lo Start. e allungare progressivamente sulla concorrenza. Al ytraguardo dietro Bezzecchi l’altro pilota Aprilia Jorge Martin, il pilota ex campione del mondo tiene bene davantia a Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio, entrabi a giocarsi il terzo gradino del podio.

lasciandoli a giocarsi il gradino finale del podio nella replica del loro duello . Ala banduera a scacchi è il pilota romano a guadagnarsi il podio . A chiudere la top five è un’altra Aprilia: la RS-GP del team USA Trackhouse del giapponese Ai Ogura. Sesta e settima casella dell’ordine d’arrivo per Alex Marquez e per P edro Acosta. In testa alla classifica c’è Marco Bezzecchi , con undici punti di vantaggio su Martin.

Non pervenuto Francesco Bagnaia .L’erx campoione del mondo abbandona la corsa a causa di una scivolata poco prima di metà distanza (undicesimo giro). Caduta nello stesso giro di Bagnaia (solo poche curve più in là) per Joan Mir con la Honda ufficiale.

Ordine arrivo

PosNumPilotaMotoTeamTempoGap
172Marco BezzecchiAprilia Racing30:19.760
289Jorge MartinAprilia Racing+3.231
349Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro Vr46 Racing Team+3.780
493Marc MarquezDucati Lenovo Team+4.089
579Ai OguraTrackhouse Motogp Team+8.403
673Alex MarquezBk8 Gresini Racing Motogp+8.918
737Pedro AcostaRed Bull Ktm Factory Racing+10.687
854Fermin AldeguerBk8 Gresini Racing Motogp+11.359
95Johann ZarcoCastrol Honda Lcr+12.907
1025Raul FernandezTrackhouse Motogp Team+16.370
1110Luca MariniHonda Hrc Castrol+18.529
1221Franco MorbidelliPertamina Enduro Vr46 Racing Team+19.980
1311Diogo MoreiraPro Honda Lcr+21.322
1442Alex RinsMonster Energy Yamaha Motogp Team+22.699
1523Enea BastianiniRed Bull Ktm Tech3+23.840
1620Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha Motogp Team+26.403
177Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha Motogp+30.287
1812Maverick VinalesRed Bull Ktm Tech3+36.39

CLASSIFICA piloti

1Marco Bezzecchi56
2Jorge Martin45
3Pedro Acosta42
4Fabio Di Giannantonio37
5Marc Marquez34
6Ai Ogura33
7Raul Fernandez29
8Alex Marquez13
9Brad Binder13
10Johann Zarco12


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