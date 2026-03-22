Marco Bezzecchi vince il Gran Premio del Brasile Motogp

Poker a cavallo del 2025-2026 =di vittorie di Marco Bezzecchi e Aprilia sugli scudi, che he si aggiudica il Gran Premio del Brasile, accorciato pochi minuti prima del via da trentuno e ventitré giri per possibile degrado dell’asfalto.

Sul tortuoso ircuito di Goiania , ha incoronato il pilota italiano di Aprilia Racing subito al comando dopo lo Start. e allungare progressivamente sulla concorrenza. Al ytraguardo dietro Bezzecchi l’altro pilota Aprilia Jorge Martin, il pilota ex campione del mondo tiene bene davantia a Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio, entrabi a giocarsi il terzo gradino del podio.

lasciandoli a giocarsi il gradino finale del podio nella replica del loro duello . Ala banduera a scacchi è il pilota romano a guadagnarsi il podio . A chiudere la top five è un’altra Aprilia: la RS-GP del team USA Trackhouse del giapponese Ai Ogura. Sesta e settima casella dell’ordine d’arrivo per Alex Marquez e per P edro Acosta. In testa alla classifica c’è Marco Bezzecchi , con undici punti di vantaggio su Martin.

Non pervenuto Francesco Bagnaia .L’erx campoione del mondo abbandona la corsa a causa di una scivolata poco prima di metà distanza (undicesimo giro). Caduta nello stesso giro di Bagnaia (solo poche curve più in là) per Joan Mir con la Honda ufficiale.

Ordine arrivo

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 72 Marco Bezzecchi Aprilia Racing 30:19.760 2 89 Jorge Martin Aprilia Racing +3.231 3 49 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro Vr46 Racing Team +3.780 4 93 Marc Marquez Ducati Lenovo Team +4.089 5 79 Ai Ogura Trackhouse Motogp Team +8.403 6 73 Alex Marquez Bk8 Gresini Racing Motogp +8.918 7 37 Pedro Acosta Red Bull Ktm Factory Racing +10.687 8 54 Fermin Aldeguer Bk8 Gresini Racing Motogp +11.359 9 5 Johann Zarco Castrol Honda Lcr +12.907 10 25 Raul Fernandez Trackhouse Motogp Team +16.370 11 10 Luca Marini Honda Hrc Castrol +18.529 12 21 Franco Morbidelli Pertamina Enduro Vr46 Racing Team +19.980 13 11 Diogo Moreira Pro Honda Lcr +21.322 14 42 Alex Rins Monster Energy Yamaha Motogp Team +22.699 15 23 Enea Bastianini Red Bull Ktm Tech3 +23.840 16 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha Motogp Team +26.403 17 7 Toprak Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha Motogp +30.287 18 12 Maverick Vinales Red Bull Ktm Tech3 +36.39

CLASSIFICA piloti

1 Marco Bezzecchi 56 2 Jorge Martin 45 3 Pedro Acosta 42 4 Fabio Di Giannantonio 37 5 Marc Marquez 34 6 Ai Ogura 33 7 Raul Fernandez 29 8 Alex Marquez 13 9 Brad Binder 13 10 Johann Zarco 12



