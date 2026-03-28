MotoGP Pre-qualifiche GP Stati Uniti. Marquez su tutti !

Riscatto di Marc Marquez al COTA, Circuit of The Americas, tracciato che ospita questo weekend il Gran Premio degli Stati Uniti, terza tappa della MotoGP 2026.
Il nove volte iridato dopo lo spavento delle FP1 (aveva poi chiuso quarto, ha ottenuto il miglior tempo nelle pre-qualifiche con i crono di 2:00.927.
Il #93 della Ducati ha preceduto l’ottimo Ai Ogura, che in sella all’Aprilia RS-GP26 del Trackhouse MotoGP Team ha girato in 2:00.980s a soli 0.053s dallo spagnolo.
Si conferma competitivo Fabio Di Giannantonio, terzo a 0.187s. Il pilota del VR4 Racing Team, uno dei tanti piloti scivolati in questa sessione, è davanti all’Aprilia del leader del Mondiale Marco Bezzecchi , davanti ad Alex Marquez e alla migliore delle KTM, la RC16 di Pedro Acosta, sesto a 0.323s dalla vetta.
Settimo tempo per Jorge Martin, che piazza la seconda Aprilia Factory davanti alla Ducati Factory di Pecco Bagnaia, che solo nel finale del turno è riuscito a risalire guadagnandosi l’accesso diretto alla Q2.
Cinque italiani direttamente in Q2 quindi, Di Giannantonio, Bezzecchi, Bagnaia e i sopracitati Marini e Bastianini. Solo Franco Morbidelli dovrà passare dalla Q1, dove troverà una concorrenza agguerrita.
Da segnalare le cadute tutte senza conseguenze di Martin, Di Giannantonio, Bastianini, Morbidelli, Acosta, Ogura, Razgatlioglu, Alex Marquez e Binder.
Assente per tutto il resto del weekend Maverick Vinales, che si è ritirato dopo le FP1 a causa di un problema alla spalla operata dopo l’high-side del Sachsenring della scorsa stagione.