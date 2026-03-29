Moto2 , Gran Premio Stati Uniti , Senna Agius su tutti, Vietti secondo

Marzo 29, 2026
scritto daRedazione

Moto2 GP Stati Uniti Gara – Senna Agius si è aggiudicato il Gran Premio degli Stati Uniti classe Moto2, terzo appuntamento del Motomondiale 2026 disputato al COTA, Circuit of The Americas.

Il pilota Intact GP alla sua terza vittoria in Moto2 (sesto podio, ndr) ha battuto il nostro Celestino Vietti su Boscoscuro dell’HDR SpeedRS Team e Izan Guevara, Boscoscuro BLU CRU Pramac Yamaha Moto2.

In classifica classifica iridata, al comando Manuel Gonzalez con 39.5 punti contro i 36 di Izan Guevara, i 33 dello stesso Holgado e i 32 del nostro Vietti.

moto2 Gara Austin – GP Americhe – I tempi

PosNumPilotaMotoTeamTempoGap
181Senna AgiusLiqui Moly Dynavolt Intact Gp21:10.744
213Celestino ViettiHdr Speedrs Team+0.497
328Izan GuevaraBlu Cru Pramac Yamaha Moto2+0.908
480David AlonsoCfmoto Power Electronics Aspar Team+1.843
518Manuel GonzalezLiqui Moly Dynavolt Intact Gp+2.729
67Barry BaltusReds Fantic Racing+3.251
721Alonso LopezItaljet Gresini Moto2+5.003
811Alex EscrigKlint Racing Team+6.830
916Joe RobertsOnlyfans American Racing Team+7.761
1014Tony ArbolinoReds Fantic Racing+8.740
114Ivan OrtolaQjmotor – Galfer – Msi+11.485
1299Adrian HuertasItaltrans Racing Team+11.828
1344Aron CanetElf Marc Vds Racing Team+12.152
1417David MunozItaltrans Racing Team+14.246
1598Jose Antonio RuedaRed Bull Ktm Ajo+20.119
1696Daniel HolgadoCfmoto Power Electronics Aspar Team+21.206
1771Ayumu SasakiMomoven Idrofoglia Rw Racing Team+25.265
1872Taiyo FurusatoIdemitsu Honda Team Asia+26.356
198Dennis FoggiaHdr Speedrs Team+26.488
2053Deniz OncuElf Marc Vds Racing Team+31.146
2112Filip SalacOnlyfans American Racing Team+32.370
2284Zonta Van Den GoorberghMomoven Idrofoglia Rw Racing Team+
