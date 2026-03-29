Moto2 , Gran Premio Stati Uniti , Senna Agius su tutti, Vietti secondo

Moto2 GP Stati Uniti Gara – Senna Agius si è aggiudicato il Gran Premio degli Stati Uniti classe Moto2, terzo appuntamento del Motomondiale 2026 disputato al COTA, Circuit of The Americas.
Il pilota Intact GP alla sua terza vittoria in Moto2 (sesto podio, ndr) ha battuto il nostro Celestino Vietti su Boscoscuro dell’HDR SpeedRS Team e Izan Guevara, Boscoscuro BLU CRU Pramac Yamaha Moto2.
In classifica classifica iridata, al comando Manuel Gonzalez con 39.5 punti contro i 36 di Izan Guevara, i 33 dello stesso Holgado e i 32 del nostro Vietti.
moto2 Gara Austin – GP Americhe – I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|81
|Senna Agius
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|21:10.744
|2
|13
|Celestino Vietti
|Hdr Speedrs Team
|+0.497
|3
|28
|Izan Guevara
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|+0.908
|4
|80
|David Alonso
|Cfmoto Power Electronics Aspar Team
|+1.843
|5
|18
|Manuel Gonzalez
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|+2.729
|6
|7
|Barry Baltus
|Reds Fantic Racing
|+3.251
|7
|21
|Alonso Lopez
|Italjet Gresini Moto2
|+5.003
|8
|11
|Alex Escrig
|Klint Racing Team
|+6.830
|9
|16
|Joe Roberts
|Onlyfans American Racing Team
|+7.761
|10
|14
|Tony Arbolino
|Reds Fantic Racing
|+8.740
|11
|4
|Ivan Ortola
|Qjmotor – Galfer – Msi
|+11.485
|12
|99
|Adrian Huertas
|Italtrans Racing Team
|+11.828
|13
|44
|Aron Canet
|Elf Marc Vds Racing Team
|+12.152
|14
|17
|David Munoz
|Italtrans Racing Team
|+14.246
|15
|98
|Jose Antonio Rueda
|Red Bull Ktm Ajo
|+20.119
|16
|96
|Daniel Holgado
|Cfmoto Power Electronics Aspar Team
|+21.206
|17
|71
|Ayumu Sasaki
|Momoven Idrofoglia Rw Racing Team
|+25.265
|18
|72
|Taiyo Furusato
|Idemitsu Honda Team Asia
|+26.356
|19
|8
|Dennis Foggia
|Hdr Speedrs Team
|+26.488
|20
|53
|Deniz Oncu
|Elf Marc Vds Racing Team
|+31.146
|21
|12
|Filip Salac
|Onlyfans American Racing Team
|+32.370
|22
|84
|Zonta Van Den Goorbergh
|Momoven Idrofoglia Rw Racing Team
|+