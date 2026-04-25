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Moto3, Jerez: Quiles conquista la pole tra le polemiche, Bertelle miglior italiano

Aprile 25, 2026
scritto daRedazione

Al Gran Premio di Spagna Moto3 2026 le qualifiche regalano spettacolo e un pizzico di tensione. Sul tecnico tracciato del Circuito di Jerez-Ángel Nieto, a prendersi la scena è Máximo Quiles, autore di un giro perfetto in 1:44.070 che gli vale la pole position.

Un risultato inizialmente finito sotto investigazione: durante il suo giro veloce, infatti, era caduto Adrián Fernández, facendo temere una possibile violazione del regime di bandiera gialla. Dopo le verifiche, però, è arrivata la conferma ufficiale: al momento del passaggio di Quiles la segnalazione non era ancora esposta. Pole dunque convalidata.

Alle sue spalle scatterà David Muñoz, seguito da Álvaro Carpe, in una prima fila tutta da seguire. Subito dietro troviamo Joel Esteban, con Brian Uriarte e lo stesso Fernández a completare la seconda fila.

Più indietro ma comunque competitivo Joel Kelso, settimo davanti a David Almansa.

Capitolo italiani: il migliore è Matteo Bertelle, nono e in grado di inserirsi nella top ten dopo una qualifica solida. Più complicata la giornata per Guido Pini e Nicola Carraro, entrambi esclusi già nel Q1 e costretti a partire dalle retrovie.

Con una griglia così compatta e tanti giovani pronti a giocarsi il tutto per tutto, la gara di Jerez si preannuncia aperta e imprevedibile, nel pieno spirito della Moto3.

Moto3 Qualifica 2 Jerez – GP Spagna – I tempi

PosNumPilotaMotoTeamTempoGap
128Maximo QuilesCfmoto Gaviota Aspar Team1:44.070
264David MunozLiqui Moly Dynavolt Intact Gp1:44.445+0.375
383Alvaro CarpeRed Bull Ktm Ajo1:44.655+0.585
478Joel EstebanLevel Up – Mta1:44.836+0.766
551Brian UriarteRed Bull Ktm Ajo1:45.049+0.979
631Adrian FernandezLeopard Racing1:45.049+0.979
766Joel KelsoGryd – Mlav Racing1:45.067+0.997
822David AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact Gp1:45.099+1.029
918Matteo BertelleLevel Up – Mta1:45.152+1.082
1013Hakim DanishAeon Credit – Mt Helmets – Msi1:45.273+1.203
1197Marco MorelliCfmoto Gaviota Aspar Team1:45.310+1.240
1273Valentin PerroneRed Bull Ktm Tech31:45.323+1.253
1319Scott OgdenCip Green Power1:45.360+1.290
1421Ruche MoodleyCode Motorsports1:45.478+1.408
1511Adrian CrucesCip Green Power1:45.611+1.541
1667Casey O’gormanSic58 Squadra Corse1:45.623+1.553
179Veda PratamaHonda Team Asia1:45.738+1.668
1827Rico SalmelaRed Bull Ktm Tech31:45.767+1.697
Aprile 25, 2026
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