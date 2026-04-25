Moto3, Jerez: Quiles conquista la pole tra le polemiche, Bertelle miglior italiano

Al Gran Premio di Spagna Moto3 2026 le qualifiche regalano spettacolo e un pizzico di tensione. Sul tecnico tracciato del Circuito di Jerez-Ángel Nieto, a prendersi la scena è Máximo Quiles, autore di un giro perfetto in 1:44.070 che gli vale la pole position.

Un risultato inizialmente finito sotto investigazione: durante il suo giro veloce, infatti, era caduto Adrián Fernández, facendo temere una possibile violazione del regime di bandiera gialla. Dopo le verifiche, però, è arrivata la conferma ufficiale: al momento del passaggio di Quiles la segnalazione non era ancora esposta. Pole dunque convalidata.

Alle sue spalle scatterà David Muñoz, seguito da Álvaro Carpe, in una prima fila tutta da seguire. Subito dietro troviamo Joel Esteban, con Brian Uriarte e lo stesso Fernández a completare la seconda fila.

Più indietro ma comunque competitivo Joel Kelso, settimo davanti a David Almansa.

Capitolo italiani: il migliore è Matteo Bertelle, nono e in grado di inserirsi nella top ten dopo una qualifica solida. Più complicata la giornata per Guido Pini e Nicola Carraro, entrambi esclusi già nel Q1 e costretti a partire dalle retrovie.

Con una griglia così compatta e tanti giovani pronti a giocarsi il tutto per tutto, la gara di Jerez si preannuncia aperta e imprevedibile, nel pieno spirito della Moto3.

Moto3 Qualifica 2 Jerez – GP Spagna – I tempi