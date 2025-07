Moto-2 Gp Germania , vice Oncu dopo la bandiera rossa

Moto2 GP Germania Gara – La vittoria di Oncu nel Gp di Germania classe Moto 2 , undixcesino appuntamnento del Motom 2025, è stata decretatat dopo una bandiera rossa a sei giri dalla fine

In quel momento momento in testa c’era Deniz Oncu (Red Bull Ajo) che va così a vincere la seconda gara della stagione dopo Aragon- Secondo gradino del podio per Barry Baltus, con il pilota Fantic Racing al quinto podio in Moto2. Sul terzo gradino del podio il pole-man Jake Dixon (Marc VDS Racing Team).

La bandiera rossa è stata esposta per la rottura dell’air-fence dovuta al tamponamento di Marcos Ramirez (Onlyfans American Racing Team) nei confronti della moto di Albert Arenas (Gresini Racing), con la moto di quest’ultimo che ha rotto gli air-fence.

In classifica Manuel Gonzalez si porta a 172 punti, 9 in più di Canet e 44 più di Moreira. Dixon è quarto a -58.

moto2 Gara Sachsenring – Gp Germania – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 53 Deniz Oncu Red Bull Ktm Ajo 28:02.84 2 7 Barry Baltus Fantic Racing Lino Sonego +0.129 3 96 Jake Dixon Elf Marc Vds Racing Team +1.131 4 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +2.916 5 13 Celestino Vietti Folladore Speedrs Team +3.067 6 16 Joe Roberts Onlyfans American Racing Team +4.251 7 44 Aron Canet Fantic Racing Lino Sonego +6.359 8 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 +8.241 9 71 Ayumu Sasaki Rw – Idrofoglia Racing Gp +8.489 10 12 Filip Salac Elf Marc Vds Racing Team +8.584 11 81 Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +8.756 12 27 Daniel Holgado Cfmoto Inde Aspar Team +9.016 13 4 Ivan Ortola Qjmotor – Frinsa – Msi +10.403 14 9 Jorge Navarro Klint Forward Factory Team +18.381 15 15 Darryn Binder Italjet Gresini Moto2 +18.583 16 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo +18.982 17 84 Zonta Van Den Goorbergh Rw-idrofoglia Racing Gp +19.101 18 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team +19.159 19 92 Yuki Kunii Idemitsu Honda Team Asia +19.819 20 11 Alex Escrig Klint Forward Factory Team +23.981 21 23 Taiga Hada Idemitsu Honda Team Asia +27.901

Classifica Piloti

1 Manuel Gonzalez 159 2 Aron Canet 154 3 Diogo Moreira 128 4 Jake Dixon 100 5 Barry Baltus 94 6 Senna Agius 87 7 Albert Arenas 75 8 Deniz Oncu 72 9 Marcos Ramirez 70 10 Celestino Vietti 68

Classifiche Team

Moto2