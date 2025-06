MotoGp – Gp Mugello: vince Marc Marquez davanti a suo fratello Alex

Seznza alcum dubbio in MotoGp 2025 è l’anno di Marc Marquez e la sua Ducati Lenovo.

Lo spagnolo dopo aver conquistato la 100esima Pole Position questa mattina, ha vinto la Sprint Race Gp del Mugello. In difficiltà allo Start , Marquez a causa del launch control non attivato, il pilota del team Ducati Lenovo ha recuerato posizioni su posizioni e si è portato al comando della gara, fino al traguardo. In seconda posizione ha concluso Alex Marquez con la Ducati del team Gresini , discreta la prova di Francesco Bagmaiaiol al terzo posto.

Maverick Vinales, è giunto quarto al traguardo, migliore delle KTM, Fabio di Giannantonio quinto , mentre Brad Binder costretto al ritiro , il sudafruicano alla prima curva ha toccato anche Zarco cosrettto la ritiro. con il sud-africano a terra, fuori anche Pedro Acosta con la seconda RC16 Factory, una chiusura d’avantreno ha messo fine alla sua gara.

Sesto al traguardo Marco Bezzecchi, che porta l’Aprilia Factory davanti alla Ducati GP 24 del VR46 Racing Team di Franco Morbidelli e al compagno di marca Raul Fernandez (Trackhouse Racing).

La classifica vede l’allungo di Marc Marquez, che con 245 punti si porta a +35 sul fratello Alex Marquez e a +98 su Pecco Bagnaia. Morbidelli è quarto staccato di 127 punti, mentre Fabio di Giannantonio è quinto a -141.

Foto – Fraioli

MotoGp SPR Mugello – GP Italia – I tempi