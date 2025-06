Mondiale per Club: Borussia Dortmund – Mamelodi Soundowns 4-3

Al TQL Stadium di Cincinnati ,non è stato facile per il Dortmund avere ragione del Mamelodi . I gialloneri ottengono un’importante vittoria , molto sofferta con Jobe Bellingham in gol nel 4-3. I sudafricani dominano nei primi venti minuti e passano con Lucas Ribeiro (11′), poi si condannano con gli errori di Williams e Mokoena: il Bvb ne fa 4, ma trema nel finale dopo le reti di Rayners (62′) e Mothiba (90′). Nonostante la sconfitta speranze ancora vive per il Mamelodi Sundowns (3), che sfiderà il Fluminense: nella notte il match tra i brasiliani e l’Ulsan Hyundai, che chiarirà la classifica.