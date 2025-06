Mondiale per Club: Seattle Sounders -Atletico Madrid 1-3

Al Lumen Field L’Atletico Madrid ritorva la vittoria sconfiggendo 3-1 i Sounders: Simeone riaggancia così il secondo posto e potrà giocarsi tutto col Botafogo. Al 10′ gli spagnoli passano in vantagio. Giuliano Simeone serve l’assist per Barrios, che calcia di prima e insacca l’1-0 ‘. La reazione dello Seattle p sterile. Nella ripresa gli statunitensi vengono subito colpiti al 46′, su azione da corner: mischia in area e tap-in di Witsel. Rusnak accorcia dopo tre minuti, ma al 54’ i giochi sono chiusi: Sorloth prolunga sul secondo palo, Barrios insacca il 3-1