Francisco Conceiçao migliore in campo nella fida della Juventus vinta dai bianconeri contro l’Al Ail 5-0 : “Sì, sono molto felice, ma prima di tutto per la vittoria. Abbiamo cominciato bene, volevamo vincere e lo abbiamo fatto, continuiamo così”. Sula posizione in campo: “A me piace giocare, dove il mister mi mette io devo fare il meglio per mostrare la mia qualità”.