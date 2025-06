Mondiale per Club Gruppo H: Real Madrid – Al Hilal 1-1

A Miami Inizia con un pareggio l’avventura Simone Inzaghi nel Mondiale per Club di Simone Inzaghi sulla panchina d Al-Hilal . Al 19′ Renan Lodi sblocca il risultato, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Il Real Madrid passa in vantaggio: , Vinicius serve Gonzalo Garcia che da posizione favorevole batte Bounou. L’Al Hilal pareggia subito dopo : fallo di Asencio in area, l’arbitro assegna un calcio di rigore che Ruben Neves realizza spiazzando Courtois. Nella ripresa i ritmi sono blandi . Al 92′: calcio di rigore fallo di Alqahtani su Fran Garcia, dal dischetto Valverde, ma Bounou respinge

IL TABELLINO

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Alexander-Arnold (65′ Vazquez), Asencio (46′ Guler), Huijsen, Fran Garcia; Tchouameni, Valverde, Bellingham (84′ Modric); Vinicius Jr. (80′ Munoz), Rodrygo (65′ Brahim Diaz), Gonzalo. All. Xabi Alonso.

AL-HILAL (4-2-3-1): Bono; Cancelo (64′ Alyami), Tambakti, Koulibaly, R. Lodi (83′ Alharbi); R. Neves, Nasser (76′ Kanno); Malcom (64′ Alqahtani), Milinkovic-Savic, Salem; M. Leonardo (83′ Aljuwayr). All. Inzaghi.

Marcatori: 34′ Gonzalo (R), 41′ rig. Ruben Neves (A)

Ammoniti: Vinicius Jr. (R), Neves (A), Alqahtani (A), Alharbi (A