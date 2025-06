Mondiale per Club: Flamengo-Chelsea 3-1

ll Flamengo batte 3-1 il Chelsea nella seconda giornata del Gruppo D del Mondiale per Club.

Parte meglio il Chelsea che passa in vantaggio al 13”: errore commesso tra Wesley e Pulgar. Pedro Neto raccoglie la palla a solo davanti al portiere Rossi e non sbaglia. Nella rirpesa i carioca riescono a ribaltarla con i gol di Henrique (17′) e dell’ex Juve Danilo. (20′).Subito dopo il doppio colpo incassato la squadra di Maresca resta anche in 10 per l’espulsione di Jackson (entrato da pochi minuti e autore di un’entrata killer su Lucas). Nel finale ci pensa Yan (38′) ad arrotondare il risultato e a chiudere il discorso.Flamengo ad un passo dagli ottavi.