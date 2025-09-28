Milan , Pulisic:” con Modric e Rabiot abbiamo molta più qualità”

Una partita incredibile, di grande sacrificio anche per come abbiamo difeso dopo il rosso. Top, top”. Così l’attaccante del Milan Cristian Pulisic commenta ai microfoni di Dazn la vittoria contro il Napoli in campionato e il primato in classifica in coabitazione con gli azzurri e la Roma. “Il mister è stato bravo a trovare il meglio da tutti i giocatori, ora con Modric e Rabiot abbiamo anche molta più qualità”, ha aggiunto.