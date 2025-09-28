Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A: Milan-Napoli 2-1. Rososoneri in testa alla classifica con i partenopei e la Roma
Milan , Pulisic:” con Modric e Rabiot abbiamo molta più qualità”
Milan , Saelemaekers:"siamo una famiglia"

Milan , Pulisic:” con Modric e Rabiot abbiamo molta più qualità”

Settembre 28, 2025
scritto daRedazione

Una partita incredibile, di grande sacrificio anche per come abbiamo difeso dopo il rosso. Top, top”. Così l’attaccante del Milan Cristian Pulisic commenta ai microfoni di Dazn la vittoria contro il Napoli in campionato e il primato in classifica in coabitazione con gli azzurri e la Roma. “Il mister è stato bravo a trovare il meglio da tutti i giocatori, ora con Modric e Rabiot abbiamo anche molta più qualità”, ha aggiunto.

Serie A: Milan-Napoli 2-1. Rososoneri in testa alla classifica con i partenopei e la Roma

Milan , Saelemaekers:"siamo una famiglia"

