Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A , finale: Juventus- Milan 0-0 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Rabiot:"Milan - Como in Australia? E' totalmente assurdo
De Ssiervo:” Rabiot:” dovrebbe avere rispetto del suo datore di lavoro”
Napol, Politano lesione al gluteo , Lobotka , lesione aduttore della coscia destra

De Ssiervo:” Rabiot:” dovrebbe avere rispetto del suo datore di lavoro”

Ottobre 8, 2025
scritto daRedazione

Sule dicharazioni di Rabiot , di far giocare Milan – Como in Australia , è arrivata la risposta di Luigi De Siervo amministratore delegato della Serie A

” Rabiot si è dimenticato , come tutti i calciatori che guadagnano milioni di euro, che sono pagati per svolgere un’attività, cioè giocare a calcio. Dovrebbe avere rispetto dei soldi che guadagna e assecondare maggiormente quello che é il suo datore di lavoro, cioè il Milan, che ha accettato e spinto perché questa partita si potesse giocare all’estero”. Le dicharazioni di De Siervo a in occasione dell’Assemblea di Lega in programma allo stadio Olimpico, in merito alle parole del centrocampista rossonero Adrien Rabiot che ha definito una “follia” la decisione di fa disputare Milan-Como in Australia. “

Ottobre 8, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Rabiot:"Milan - Como in Australia? E' totalmente assurdo

Ottobre 8, 2025
Articolo successivo

Napol, Politano lesione al gluteo , Lobotka , lesione aduttore della coscia destra

Ottobre 8, 2025

Recommended for You

Rabiot:”Milan – Como in Australia? E’ totalmente assurdo

La Roma ha le potenzialità ” per giocarsi lo scudetto?