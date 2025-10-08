De Ssiervo:” Rabiot:” dovrebbe avere rispetto del suo datore di lavoro”

Sule dicharazioni di Rabiot , di far giocare Milan – Como in Australia , è arrivata la risposta di Luigi De Siervo amministratore delegato della Serie A

” Rabiot si è dimenticato , come tutti i calciatori che guadagnano milioni di euro, che sono pagati per svolgere un’attività, cioè giocare a calcio. Dovrebbe avere rispetto dei soldi che guadagna e assecondare maggiormente quello che é il suo datore di lavoro, cioè il Milan, che ha accettato e spinto perché questa partita si potesse giocare all’estero”. Le dicharazioni di De Siervo a in occasione dell’Assemblea di Lega in programma allo stadio Olimpico, in merito alle parole del centrocampista rossonero Adrien Rabiot che ha definito una “follia” la decisione di fa disputare Milan-Como in Australia. “