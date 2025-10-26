Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
MotoGp Gp Malesia -Sepang: pole di Bagnaia Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
MotoGP Gp Sepang Gara – Alex Marquez vince il Gran Premio della Malesia
Moto-3 Gp Malesia Sepang, la prima volta di Furusato
Moto-2 Malesia Sepang, Dixon su tutti .

Moto-3 Gp Malesia Sepang, la prima volta di Furusato

Ottobre 26, 2025
scritto daRedazione

Primo successo in carriera per Taiyo Furusato centra il primo successo in carriera , il pilota della Honda Team Asia si aggiudica il Gran Premio della Malesia, gara ridotta a soli 10 giri dopo il terribile incidente nel giro di allineamento tra il Campione del Mondo Josè Antonio Rueda e Noah Dettwiler.

Il pilota della Honda vince la sua prima gara e interrompe il dominio della KTM, regalando alla Honda il primo successo del 2025. Il #72 del Team Asia è partito benissimo dalla seconda casella e giro dopo giro ha allungato andando a tagliare il traguardo con oltre due secondi di vantaggio sul più vicino degli inseguitori, Angel Piqueras, rider KTM MT Helmets – MSI.

Terzo gradino del podio per Adrian Fernandez (Honda Leopard Racing), con il #31 arrivato in volata per il secondo posto, sfuggitogli per soli 0.366s.

Moto3 Gara Sepang – Malesia – I tempi

PosNumPilotaMotoTeamTempoGap
172Taiyo FurusatoHonda Team Asia22:03.888
236Angel PiquerasFrinsa – Mt Helmets – Msi+2.259
331Adrian FernandezLeopard Racing+2.625
422David AlmansaLeopard Racing+4.167
56Ryusei YamanakaFrinsa – Mt Helmets – Msi+4.338
683Alvaro CarpeRed Bull Ktm Ajo+4.429
728Maximo QuilesCfmoto Power Electronics Aspar Team+4.496
819Scott OgdenCip Green Power+4.678
951Brian UriarteLiqui Moly Dynavolt Intact Gp+4.729
1073Valentin PerroneRed Bull Ktm Tech3+6.309
1158Luca LunettaSic58 Squadra Corse+6.633
1266Joel KelsoLevelup-mta+6.960
1395Marco MorelliGryd – Mlav Racing+8.065
1410Nicola CarraroRivacold Snipers Team+8.238
158Eddie O’sheaGryd – Mlav Racing+11.612
1694Guido PiniLiqui Moly Dynavolt Intact Gp+11.807
1778Joel EstebanCfmoto Power Electronics Aspar Team+19.512
1854Riccardo RossiRivacold Snipers Team+19.592
1921Ruche MoodleyDenssi Racing – Boe+19.890
2018Matteo BertelleLevelup-mta+19.891
215Tatchakom BuasriHonda Team Asia+20.048
2282Stefano NepaSic58 Squadra Corse+20.262

Classifica Piloti

1Jose Antonio Rueda365
2Angel Piqueras251
3Maximo Quiles237
4David Munoz197
5Joel Kelso183
6Alvaro Carpe182
7Adrian Fernandez163
8Taiyo Furusato145
9Ryusei Yamanaka134
10Valentin Perrone127

Classifica Team

1Red Bull KTM Ajo547
2FRINSA – MT Helmets – MSI385
3LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP301
4Leopard Racing286
5LEVELUP-MTA263
6CFMOTO Gaviota Aspar Team233
7Red Bull KTM Tech3194
8SIC58 Squadra Corse158
9Honda Team Asia146
10CFMOTO Valresa Aspar Team81
Ottobre 26, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

MotoGP Gp Sepang Gara – Alex Marquez vince il Gran Premio della Malesia

Ottobre 26, 2025
Articolo successivo

Moto-2 Malesia Sepang, Dixon su tutti .

Ottobre 26, 2025

Recommended for You

Moto-3 Gp Malesia Sepang: grave incidente al pilota Rueda. Partenza rinviata

MotoGp Gp Malesia Sepang Prove Libere 1. Aldegur miglior crono

Moto3 – Gp Australia qualifiche: Kelso, su tutti. Lunetta in prima fila