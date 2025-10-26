Moto-3 Gp Malesia Sepang, la prima volta di Furusato

Primo successo in carriera per Taiyo Furusato centra il primo successo in carriera , il pilota della Honda Team Asia si aggiudica il Gran Premio della Malesia, gara ridotta a soli 10 giri dopo il terribile incidente nel giro di allineamento tra il Campione del Mondo Josè Antonio Rueda e Noah Dettwiler.

Il pilota della Honda vince la sua prima gara e interrompe il dominio della KTM, regalando alla Honda il primo successo del 2025. Il #72 del Team Asia è partito benissimo dalla seconda casella e giro dopo giro ha allungato andando a tagliare il traguardo con oltre due secondi di vantaggio sul più vicino degli inseguitori, Angel Piqueras, rider KTM MT Helmets – MSI.

Terzo gradino del podio per Adrian Fernandez (Honda Leopard Racing), con il #31 arrivato in volata per il secondo posto, sfuggitogli per soli 0.366s.

Moto3 Gara Sepang – Malesia – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 72 Taiyo Furusato Honda Team Asia 22:03.888 2 36 Angel Piqueras Frinsa – Mt Helmets – Msi +2.259 3 31 Adrian Fernandez Leopard Racing +2.625 4 22 David Almansa Leopard Racing +4.167 5 6 Ryusei Yamanaka Frinsa – Mt Helmets – Msi +4.338 6 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo +4.429 7 28 Maximo Quiles Cfmoto Power Electronics Aspar Team +4.496 8 19 Scott Ogden Cip Green Power +4.678 9 51 Brian Uriarte Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +4.729 10 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 +6.309 11 58 Luca Lunetta Sic58 Squadra Corse +6.633 12 66 Joel Kelso Levelup-mta +6.960 13 95 Marco Morelli Gryd – Mlav Racing +8.065 14 10 Nicola Carraro Rivacold Snipers Team +8.238 15 8 Eddie O’shea Gryd – Mlav Racing +11.612 16 94 Guido Pini Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +11.807 17 78 Joel Esteban Cfmoto Power Electronics Aspar Team +19.512 18 54 Riccardo Rossi Rivacold Snipers Team +19.592 19 21 Ruche Moodley Denssi Racing – Boe +19.890 20 18 Matteo Bertelle Levelup-mta +19.891 21 5 Tatchakom Buasri Honda Team Asia +20.048 22 82 Stefano Nepa Sic58 Squadra Corse +20.262

Classifica Piloti

1 Jose Antonio Rueda 365 2 Angel Piqueras 251 3 Maximo Quiles 237 4 David Munoz 197 5 Joel Kelso 183 6 Alvaro Carpe 182 7 Adrian Fernandez 163 8 Taiyo Furusato 145 9 Ryusei Yamanaka 134 10 Valentin Perrone 127

Classifica Team