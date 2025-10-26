Moto-3 Gp Malesia Sepang, la prima volta di Furusato

Primo successo in carriera per Taiyo Furusato centra il primo successo in carriera , il pilota della Honda Team Asia si aggiudica il Gran Premio della Malesia, gara ridotta a soli 10 giri dopo il terribile incidente nel giro di allineamento tra il Campione del Mondo Josè Antonio Rueda e Noah Dettwiler.
Il pilota della Honda vince la sua prima gara e interrompe il dominio della KTM, regalando alla Honda il primo successo del 2025. Il #72 del Team Asia è partito benissimo dalla seconda casella e giro dopo giro ha allungato andando a tagliare il traguardo con oltre due secondi di vantaggio sul più vicino degli inseguitori, Angel Piqueras, rider KTM MT Helmets – MSI.
Terzo gradino del podio per Adrian Fernandez (Honda Leopard Racing), con il #31 arrivato in volata per il secondo posto, sfuggitogli per soli 0.366s.
Moto3 Gara Sepang – Malesia – I tempi
Classifica Piloti
|1
|Jose Antonio Rueda
|365
|2
|Angel Piqueras
|251
|3
|Maximo Quiles
|237
|4
|David Munoz
|197
|5
|Joel Kelso
|183
|6
|Alvaro Carpe
|182
|7
|Adrian Fernandez
|163
|8
|Taiyo Furusato
|145
|9
|Ryusei Yamanaka
|134
|10
|Valentin Perrone
|127
Classifica Team
|1
|Red Bull KTM Ajo
|547
|2
|FRINSA – MT Helmets – MSI
|385
|3
|LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP
|301
|4
|Leopard Racing
|286
|5
|LEVELUP-MTA
|263
|6
|CFMOTO Gaviota Aspar Team
|233
|7
|Red Bull KTM Tech3
|194
|8
|SIC58 Squadra Corse
|158
|9
|Honda Team Asia
|146
|10
|CFMOTO Valresa Aspar Team
|81