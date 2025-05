F1 , Gp Miami doppietta McLaren, vince Norris secondo Piastri , terzo Hamilton

Lando Norris vince la sprint race del GP Miami di Formula 1 sul podio col terzo posto Lewis Hamilton dietro l’altra McLaren di Oscar Piastri. Disastro Leclerc che sbatte prima del via e non parte. Alle 22:00 iniziano le qualifiche che determineranno la pole per la gara di domani.

Miami, la classifica della Sprint

Pos. Pilota Team Giri Distacco/Ritiro GpV 1 L. Norris McLaren 18 – 2 O. Piastri McLaren 18 3 L. Hamilton Ferrari 18 4 A. Albon Williams 18 5 G. Russell Mercedes 18 6 L. Stroll Aston Martin 18 7 L. Lawson Racing Bulls 18 8 O. Bearman Haas 18 9 Y. Tsunoda Red Bull 18 10 K. Antonelli Mercedes 18 11 P. Gasly Alpine 18 12 N. Hülkenberg Kick Sauber 18 13 I. Hadjar Racing Bulls 18 14 E. Ocon Haas 18 15 G. Bortoleto Kick Sauber 18 16 J. Doohan Alpine 18 17 M. Verstappen Red Bull 18 Rit. F. Alonso Aston Martin Incidente Rit. C. Sainz Williams Incidente DNS C. Leclerc Ferrari – Incidente

La classifica piloti aggiornata dopo la sprint race

Oscar Piastri (McLaren) 106

Lando Norris (McLaren) 97

Max Verstappen (Red Bull) 87

George Russell (Mercedes) 77

Charles Leclerc (Ferrari) 47

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 38

Lewis Hamilton (Ferrari) 37

Alexander Albon (Williams) 25

Esteban Ocon (Haas) 14

Lance Stroll (Aston Martin) 13