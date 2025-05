Lecce: fischiato l’Inno dell lega Calcio

Prima del fischio d’inizio del match , tanta commozione in campo e sugli spalti per ricordare Graziano Fiorita, fisioterapista del club pugliese scomparso mentre si trovava in ritiro con la squadra a Coccaglio prima della partita con l’Atalanta. Con le due squadre schierate all’Inno della Lega solo fischi dagli spaltiì, poi Massa è stato costretto a sospendere il match per il numeroso lancio di petardi e fumogeni dietro la porta difesa da Falcone. Dopo oltre 5 minuti la partita poi si è rirpeso a giocare.