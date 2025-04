Una sconfitta è sempre difficile da digerire, gli impegni sono tanti ma non è una scusante. Non è normale che una squadra come la nostra che prenda un gol del genere all’ultimo in 7 contro 3 in area. Bisogna fare meglio, il calcio non perdona”. Così Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, dopo la sconfitta contro il Bologna.