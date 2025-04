Parma, Ondrejka:” sono felice per la doppietta”

Jacob Ondrejka, centrocampista del Parma, parla in conferenza stampa dopo il pareggio con la Lazio. Poi, sulle reti segnate in campionato, il giocatore gialloblù sottolinea di aver “segnato contro due grandi squadre italiane e sono felice per questo. È difficile ora però parlare delle emozioni dei due gol perché sono deluso dal risultato”.