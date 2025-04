Champions League: Barcellona – Inter , le probabili formazioni

Questa sera , alle ore 21.00 , si gioca la seconda semifinale di Champions League che mette di fronte Barcellona ed Inter. Ieri sera il PSG ha battuto all’Emirates Stadium , l’Arsenal 1-0 , grazie al gol messo a segno da Dembelè.

Il Barcellona sta attraversando un grande stato di forma . I blaugrana hanno conquistato la Coppa del Re . Al contrartio l’Inter arriva da tre sconfitte consecutive . una in Coppa Italia contro ilNilan e, due in campionato contro Bologna e Roma. IUnzaghi conta su una positiva reazione dei suoi ragazzi .

La probabile formazione del Barcellona

Nel Barcerllona pesa l’assenza di lewandowski , ma vediamo la probabiloi formazione: Szczesny tra i pali difesa : al centro Cubarsi e Martinez mentre ai lati agiranno Koundé e Martin. A centrocampo spazio alla qualità di De Jong e Pedri. Sulla trequarti i , Dani Olmo con ai suoi lati Yamal e Raphinha, con Ferran Torres al posto del polacco Lewandowski.

La probabile formazione dell’Inter

In casa Inter tengono la possibilità di vedere in campo dal primo minuto Thuram sono in aumento. Tra i pali spazio a Sommer con Acerbi a guidare la linea difensiva; Bisseck (sostituisce l’infortunato Pavard) e Bastoni. Çalhanoglu in regia e, nel ruolo di mezzali, Barella e Mkhitaryan. , agiranno Dimarco e Dumfries. In attacco Lautaro Martinez farà coppia con Thuram. Qualora il francese non dovesse farcela, spazio ad Arnautovic.

Le probabili formazioni di Barcellona-Inter

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Cubarsí, Martínez, Martín; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

Arbitro , il frabcese Clément Turpin.

Assistenti: Nicolas Danos e Benjamin Pages. Quarto uomo François Letexier.

Jérôme Brisard al Var. Willy Delajod all’Avar.