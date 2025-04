Il match d’ andata , semifinale di Champions League , contro l’Arsenal , se lo aggiudica il PSG 1-0 .

All’Emirates Denbelè su assist di di Kvaratskhelia vale il vantaggio dei parigini .Annullato il possibile pari di Merino per fuorigioco, Donnarumma compie almeno due parate decisive per tenere la porta inviolata. La finale di Monacoi è sempre più vicina per i ragazzi allenato da Luis Enrique.