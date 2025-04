Ancora lui , lo scozzese McTomynai , con una doppietta , regala il prino posto al Napoli , partenopei a+3 sull’Inter.

Gli oltre 51 mila presenti allo stadio ìMaradona’ esplodono di gioia al triplice fischio di Mariani , e sulle note de “O’ Surdato N’nammurato” , nel posticipo della 34^ giornata Serie A , ffanno festa pet la vittoria 2-0 contro il Torino e la conquista il primo posto in classifica in solitaria – +3 sull’Inter sconfitta dalla Romna. La squadra di Conte rimamneggiata con Raspadori in panchina febbrcitante , Conte schiera Spinazolla esterno a sinistra con il rientro dal primo minuto di Buongiorno nel pacchetto difensivo . IlVanoli deve rinunciare a Ricci all’ultimo minuto , al suo posto Taneze. il Napoli parte bene e al 7′ passa in vantaggio: Di Lorenzo imposta e serve in profondità Anguissa , rasoterra in area con McTominay pronto a ribadire in rete. Il Toro reagisce subito cn Adams chespreca sottoporta una facile occasione. Al (41′) il raddoppio del Napoli: questa volta è Politano a mettere al c entro in area un rasoterra , ancora McTomynai, ancticipa Casadei e Linetti per il 2-0.

Nella rirpesa , prima Anguissa , poi Buongiorno costretti ad uscire per uinfortunio. Il Napoli sfiora la terza rete con Billing , su cross di Spinazzola e la girata d testa dell’inglese sbatte sulla traversa.

IL TABELLINO

NAPOLI-TORINO 2-0

Napoli (4-3-3): Meret 6, Di Lorenzo 6,5, Rrhamani 6,5, Buongiorno 6,5 (19′ st Marin 6,5), Olivera 6,5 (41′ st Raspadori sv); Anguissa 7,5 (13′ st Billing 6,5), Lobotka 6,5 (41′ st Gilmour sv), McTominay 8; Politano 7, Lukaku 6,5 (41′ st Simeone sv), Spinazzola 6,5

A disposizione: Turi, Scuffet, Okafor, Ngonge, Hasa, Mazzocchi

Allenatore: Conte 7

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic 6; Coco 5,5 (23′ st Karamoh 5), Maripan 5, Masina 5 (40′ st Walukiewicz sv); Pedersen 5,5, Linetty 5,5 (14′ st Vlasic 5,5), Casadei 5, Tameze 5 (1′ st Ilic 5,5), Biraghi 5,5 (14′ st Lazaro 5,5); Elmas 5,5, Adams 5

A disposizione: Paleari, Donnarumma, Sanabria, Dembélé, Ricci, Perciun, Cacciamani

Allenatore: Vanoli 5

Arbitro: Mariani

Marcatori: 7′ McTominay (N), 41′ McTominay (N)

Ammoniti: Maripan, Ilic, Lazaro (T)