Gasperini:”l’approccio è stato pessimo”

Quello che successo ha colpito tutti quanti e l’inizio della gara è stato toccante. Poi la partita si è giocata. Non mi aspettavo un approccio così, è stato pessimo, per fortuna siamo riusciti ad aggiustarla”. – così Gian Piero Gasperini ai microfoni Dazn dopo il pareggio casalingo dell’Atalanta contro il Lecce. “Non c’è percezione del traguardo da raggiungere, c’è sicuramente un po’ di presunzione e di arroganza . Sembra che sia dovuto o normale che l’Atalanta arrivi in Champions, invece bisogna vedere le squadre dietro che si sbranano. Preoccupati sono quelli dietro di noi. Lavoreremo fino in fondo per raggiungere questo obiettivo”.