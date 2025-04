Napoli, Conte:” lo scudetto al sarebbe un prodigio”

Lo Scudetto a Napoli sarebbe un prodigio”.Dopo la vittoria contro il Torino (2-0) , e il soirpasso sull’Inter in classifica , Antonio Conte sorridente , però smette di tenere i piedi ben piantati per terra. Su Dazn ha rivelato di non aver guardato i nerazzurri di Inzaghi: “Già soffro per me figuriamoci se soffro per le altre – ha esordito davanti le telecamere -. Ho guardato il secondo tempo di Fiorentina-Empoli. Non Inter-Roma, alla fine mi hanno detto il risultato”.

Sulla partita: “Ci siamo portati avanti ma ne mancano quattro – ha aggiunto Conte -. Il primo passo lo abbiamo fatto oggi portandoci in vetta. Affronteremo due squadre, ossia Lecce e Parma che lottano per la salvezza, è ancora tutto da giocare. Abbiamo lavorato tanto, abbiamo 74 punti e ora la Champions è solo un fatto matematico. Pensando da dove si partiva è qualcosa di molto bello”.