Nelle prime prove libere del Gp di Spagna lungoil circuito di Barcellona , primo squillo della McLaren pilotata da Lando Norris , il britannico ha fatto registare il miglior crono , davanti alla Red Bull del campione del mondo in carica Max Verstappen , terzo tempo di Lewis Hamilton , (Ferrari ), davanti all’altro pilota della Rossa Charles Lecelrc. In quinta posizizone laOscar Piastri (McLaren). Alle 17 si tornerà in pista per le FP2.

I tempi