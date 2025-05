Inter , Lautaro: sono orgoglioso giocare un’altra finale”

“Cercheremo di giocare una partita perfetta per portare la coppa a Milano e in Italia”.- così il capitano nerazzurro in conferenza stanpa, in vista della finale Champions league contro i francesi del PSG

“Bisogna essere al massimo, i dettagli fanno la differenza. Chiunque farà meglio porterà la coppa a casa. Sappiamo di dover essere concentrati per fermali, dobbiamo sfruttare la nostra preparazione.Cercheremo di fare la partita perfetta”.