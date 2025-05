PSG – Inter , la finale Champions League. Le porobabili formazioni

( di Sergio Chiaretti) .Ci siamo! Stasera a Monaco di Baviera stadio Allianz Arena m calcio d’inizio alle ore 21:00, in scena la finale della Champions League 2024/25. A sfidarsi sono PSG e Inter.

Come si presentano alla fiale PSG e Inter

Quì PSG-Luis Enrique ha condotto i francesi alla conquista del titolo di campioni di feancia e della Coppa di Lega. I parigini puntano la Champions League -mai conquistata – per chiudere il cerchio con il triplete.

Le ultime: Inamovibile tra i pali Donnarumma davanti a lui la line a quattro formata da Hakimi, Marquinho, Pacho e Nuno Mendes. Il coillaudato centrocampo sarà composto da: Joao Neves, Vitimha e Fabian Ruiz. In attaco il collaudato tridente composto da Kvaratsskelia, Dembelè e Barcola.

Quì Inter- Simone Inzaghi èconsapevole che bisogna cancellare le amarezze e riscattare una stagione la quale non ha ripagato per l’impegno profuso dai suoi ragazzi: (scudetto e Coppa Italia , ‘volati via’). Il tecnico piacentino recupera tutti i titolarissimi con Pavard in difesa accanto ad Acerbi e Bastoni, in porta ovviamente Sommer. Dumfries e Dimarco larghi sulle fasce, in mezzo al campo Calhanoglu tra Barella e Mkhitaryan. In attacco la coppia Thuram-Lautaro Martinez.

Le probabili formazioni

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

Questa la squadra arbitrale completa della finale UEFA Champions League 2025

Arbitro: István Kovács (Romania)

Assistenti: Mihai Marica e Ferencz Tunyogi (entrambi della Romania)

Quarto arbitro: Joao Pedro Silva Pinheiro (Portogallo)

Assistente di riserva: Bruno Miguel Alves Jesus (Portogallo)

VAR: Dennis Johan Higler (Paesi Bassi)

Assistente VAR: Catalin Sorin Popa (Romania)

Supporto VAR: Paulus van Boekel (Paesi Bassi)

DOVE VEDERE PSG-INTER IN DIRETTA TV E STREAMING ANCHE GRATIS

Sarà Sky a trasmettere in diretta, tramite abbonamento, la finale di Champions League tra il PSG e l’Inter: i canali di riferimento sono Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e il numero 251 del satellite.

La partita verrà però trasmessa anche in chiaro e gratis per chi non è in possesso di una sottoscrizione al satellite: la gara sarà infatti visibile su TV8, al canale numero 8 del Digitale Terrestre.

Gli abbonati a Sky per vedere PSG-Inter in diretta streaming possono scaricare l’app SkyGo, che non ha costi aggiuntivi ed è utilizzabile su qualsiasi dispositivo mobile, come un computer, uno smartphone oppure un tablet.

PSG-Inter sarà visibile anche su NOW, dove è presente il meglio della programmazione di Sky: in questo caso si dovrà selezionare il pacchetto Pass Sport prima di sottoscrivere un abbonamento.

Per quanto riguarda la diretta streaming gratis della partita, infine, PSG-Inter si potrà vedere in chiaro sul sito di TV8.