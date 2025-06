Luis Enrique:”è una vittoria dedicata a mia figlia Xana”

Luis Enrique raggiante dopo la bella vittoria del suo PSG nella finale Chamnpions contro l’Inter. Il pensiero del tecnico vola verso la figlia Xana scomparsa nel 2019 all’età di 9 anni per una grave forma di malattia. “E’ una vittoria dedicata a lei . Mia figlia sta con me dal momento in cui è andata via, lo ha fatto con il corpo ma non con tutto il resto. Non è una vittoria o una sconfitta a cambiare i miei sentimenti”- ha commentato il tecnico spagnolo dopo il tronfo europeo. – “Abbiamo costruito questa squadra per provare un nuovo percorso dopo l’addio di Mbappé. Abbiamo coinvolto giocatori di altissimo livello, cercando di far crescere i giocatori che avevamo in rosa. Tutti sono cresciuti”.Sulla dedica alla figlia, Luis Enrique ha aggiunto: “Mia figlia sta con me dal momento in cui è andata via, lo ha fatto con il corpo ma non con tutto il resto. Non è una vittoria o una sconfitta a cambiare i miei sentimenti”.