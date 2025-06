Barella:”Barella: “Oggi è mancato il momento decisivo”

Un pesante 5-0 che non lascia appello all’Inter che ha subito la scnfitta e la potenza del PSG nella finale Chamnpions league, vinta dai parigini.

Ai micrfoni Sky Niccolò Barella:” La stanchezza non può essere un’alibi. Loro hanno giocato per vincere la partita Resto orgoglioso di questa squadra e di quanto abbiamo fatto, ma bisogna fare i complimenti al Psg perché è stato superiore in tutto. L’hanno voluta più di noi”.

“Dispiace a tutti, ma questo è il calcio. A volte gli schiaffi arrivano e ora dovremo rimboccarci le maniche per cercare di riportare l’Inter dove merita. Negli ultimi due anni abbiamo sempre spinto al massimo, ma non è bastato per la vittoria”.