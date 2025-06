Inzaghi:”La sconfitta ci dà grande amarezza, ma non cancella il percorso fatto”

Simone Inzaghi scuro in volto e serio , dopo la pesante sconfitta 5-0) contro il PSG , si è presentato davanti ai microfoni Sky:

“Sono orgoglioso di questi ragazzi per quanto hanno fatto in questo percorso, sicuramente abbiamo trovato una squadra più forte di noi. Dopo aver subito il gol ci siamo allungati così abbiamo dato un vantaggio al PSG .Sicuramente dovevamo fare tutti meglio stasera, io per primo. Zero titoli, ma bravissimi lo stesso. Ho detto ai ragazzi che devono tutti avere la testa alta”.

Alla domanda se lascerà l’Inter:” deo incontrare i vertici della socirtà … poi si vedrà”