Roland Garros: Cobolli batte Arnaldi nel derby tricolore

Flavio Cobolli si vince il match mel derby italiano contro Matteo Arnaldi, 6-3, 6-3, 6(6)-7(8), 6-1 e passa così al turno successivo: affronterà Zverev, costretto a una rimonta contro De Jong (3-6, 6-1, 6-2, 6-3).

Sorpresa per l’eliminazione di de Manaur , sconfitto da Bublik (2-6, 2-6, 6-4, 6-3, 6-2). Servono 5 set a Fils per superare 7-6(3), 7-6(4), 2-6, 0-6, 6-4 Munar in una maratona durata 4h30’ mentrre Rocha batte Memsik 2-6, 1-6, 6-4, 6-3, 6-3 . Bene Rublev: il russo batte 7-6(1), 6-1, 7-6(5) Walton. Lehecka affronterà invece Sinner nel terzo turno, dopo aver superato 6-3, 3-6, 6-1, 6-2 Davidovich Fokina.

foto archivio