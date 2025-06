Mondiale per Club: Juventus- Wydad Csablanca 4-1

Nella seconda giornata del Gruppo G , la Juventus grazie anche alla super prestazione offerta da Yldiz ha battuto il Widad di Casablanca 4-1 , e si ritrova con un piede e mezzo agli ottavi di finale .

Un pomeriggio da vero protagonista: Kenan Yildiz il turco ci mette lo zampiini e propizia l’autogol di Boutouil che sblocca il match , poi raddoppia inventando uno splendido tiro al volo di controbalzo dal limite dell’area, infine si ripete con la personale doppietta nella ripresa. In mezzo la rete di Lorch che accorcia solo momentaneamente le distanze e nel finale il rigore procurato e trasformato da Vlahovic. Giovedì l’ultima sfida del girone, contro il Manchester City, verosimilmente decisiva per stabilire chi chiuderà in vetta

IL TABELLINO

Juventus-Wydad 4-1

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio ; Kalulu , Savona , Kelly ; Costa (31′ st Gonzalez ), Thuram , McKennie (1′ st Koopmeiners ), Cambiaso 6; Conceiçao (31′ st Locatelli ), Yildiz (40′ st Gatti ); Kolo Muani (31′ st Vlahovic ).

Allenatore: Tudor

Wydad (5-4-1): Benabid ; Meijers (1′ st Mwalimu ), Moufid , Boutouil , Moufi , Ferreira ; Amrabat , Zemraoui, El Moubarik , Lorch ; Obeng (1′ st Alsomah ).

Allenatore: Benhachem

Arbitro: Martinez

Marcatori: 6′ aut. Boutouil (J), 16′ e 24′ st Yildiz (J), 25′ Lorch (W), 45’+4 st rig. Vlahovic (J)

Ammoniti: Meijers (W), Ferreira (W), Thuram (J)