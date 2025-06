Chivu:”Ci abbiamo creduto fino in fondo e ce l’abbiamo fatta”

Cristian Chivu centra la prima vittoria da allebatore dell’Inter. Il tecnico dopo la vittoria 2-1 contro l’Urawa Red Diamonds , ai microfoni Dazn: “Abbiamo fatto una buona gara -, ci abbiamo provato in tutti i modi a fare gol e creare un po’ di scompiglio contro una squadra organizzata che ha difeso molto bassa. Ci abbiamo creduto fino in fondo e ce l’abbiamo fatta, per questo motivo i ragazzi mi hanno reso orgoglioso perché non era facile e hanno dato tutto. Sul gol decisivo di Valentin Carboni: “Mi sono commosso per lui, è un ragazzo che conosco molto bene. Tornava in campo dopo otto mesi ed aver vissuto il buio fatto di incertezze dopo la rottura del crociato”.