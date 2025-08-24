Allegri:”potevamo fare più attenzione”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Agosto 24, 2025
scritto daRedazione

Peggio di così non poteva adare per Max Allegri l suo ritoro sulla panchina del Milan, il ‘Diavolo sconfitto nella prima giornata di campionato 2-1 dalla neo promossa Cremonese: “Fare le valutazioni ora sulla rosa non ha senso. Abbiamo lavorato bene finora e continueremo a farlo – ha spiegato a Dazn -. In Serie A trovi squadre spigolose come la Cremonese, che ha vinto non rubando niente. Noi siamo caduti in questi due errori dove abbiamo subito la sconfitta. Bisogna avere più cattiveria quando non abbiamo palla e quando ce l’abbiamo”. Sulla partita: “Se si guarda la prestazione abbiamo tirato tante volte in porta. La differenza la fanno come attacchi con cattiveria e come difendi: potevamo fare più attenzione ma fortunatamente siamo all’inizio e possiamo lavorarci”.

Agosto 24, 2025
scritto daRedazione
Agosto 24, 2025
Agosto 24, 2025

