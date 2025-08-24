Nicola:” una serata speciale”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Amichevole: Napoli-Catanzaro 2-1
A San Siro , cala la notte, Milan sconfitto dalla Cremonese 2-1
Allegri:"potevamo fare più attenzione"

Agosto 24, 2025
Venire a San Siro e riuscire a portare via punti non è mai facile. Pur con grande rispetto dell'avversario puntavamo a fare la nostra prestazione. Avere lo spirito di squadra, avere un'organizzazione definita, vedere marcature dinamiche eseguite bene e lavorare da squadra era la partita che dovevamo e volevamo fare. Sappiamo che la strada è lunga, ma portare punti così da un campo del genere ti dà ancora più energia". Così a Dazn Davide Nicola, tecnico della Cremonese, dopo la vittoria sul Milan a san Siro.

Agosto 24, 2025
