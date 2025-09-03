Inter, lisrta Cahmpions League

Sfondo scuro Sfondo chiaro
L’Inter ha ufficializzato la lista dei giocatori per la fase a gironi di Champions League . Pio Esposito è stato inserito in lista B

Inter, la lista Uefa

  • 1 Yann SOMMER 
  • 2 Denzel DUMFRIES 
  • 6 Stefan DE VRIJ 
  • 7 Piotr ZIELINSKI 
  • 8 Petar SUCIC 
  • 9 Marcus THURAM 
  • 10 Lautaro MARTINEZ
  • 11 LUIS HENRIQUE 
  • 12 Raffaele DI GENNARO 
  • 13 Josep MARTINEZ 
  • 14 Ange-Yoan BONNY
  • 15 Francesco ACERBI 
  • 16 Davide FRATTESI 
  • 17 Andy DIOUF 
  • 20 Hakan CALHANOGLU 
  • 22 Henrikh MKHITARYAN 
  • 23 Nicolò BARELLA 
  • 25 Manuel AKANJI 
  • 30 CARLOS AUGUSTO 
  • 31 Yann-Aurel BISSECK 
  • 32 Federico DIMARCO
  • 36 Matteo DARMIAN 
  • 95 Alessandro BASTONI

