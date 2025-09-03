Inter, lisrta Cahmpions League

L’Inter ha ufficializzato la lista dei giocatori per la fase a gironi di Champions League . Pio Esposito è stato inserito in lista B
Inter, la lista Uefa
- 1 Yann SOMMER
- 2 Denzel DUMFRIES
- 6 Stefan DE VRIJ
- 7 Piotr ZIELINSKI
- 8 Petar SUCIC
- 9 Marcus THURAM
- 10 Lautaro MARTINEZ
- 11 LUIS HENRIQUE
- 12 Raffaele DI GENNARO
- 13 Josep MARTINEZ
- 14 Ange-Yoan BONNY
- 15 Francesco ACERBI
- 16 Davide FRATTESI
- 17 Andy DIOUF
- 20 Hakan CALHANOGLU
- 22 Henrikh MKHITARYAN
- 23 Nicolò BARELLA
- 25 Manuel AKANJI
- 30 CARLOS AUGUSTO
- 31 Yann-Aurel BISSECK
- 32 Federico DIMARCO
- 36 Matteo DARMIAN
- 95 Alessandro BASTONI