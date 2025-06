Marotta:” abbiamo giocato contro una squadra molto forte… ci hanno surclassato”

C’è tanta amarezza nelle dichiarazioni di Beppe Marotta dopo la pesante sconfitta 5-0 contro il PSG nella finale Champions League. Il presidente dell’Inter ha commentato ai microfonoi Sky :”Serata negativa, l’avversario ci ha surclassato in tutto -. “Abbiamo giocato contro una squadra molto forte e ci disp”iace per la prestazione. Ringrazio i tanti tifosi arrivati qui a sostenerci. -“Devo ringraziare i nostri giocatori e il nostro allenatore. In 59 partite abbiamo dimostrato di meritarci questi palcoscenici. Ora si chiude una parentesi”.

Inevitabile poi parlare di futuro, in particolare di quello del tecnico: “Non cambia nessuna valutazione su Inzaghi, ci vedremo con lui la prossima settimana. Ha ancora un anno di contratto e ha dimostrato di essere all’altezza”.