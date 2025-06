Giro d’Italia a Roma .Il saluto di Papa Leone XIV :” che Dio vi Benedica”

L’ultima tappa del Giro d’Italia edzione numeroi 108, sarà ricordata per Papa Leone XIV che ha salutato tutti i partecipanti alla Corsa in Rosa all’interno del Vataicano.,

Il Pontrefice ha stretto la mano a Yates, maglia Rosa, a Del Toro, maglia bianca come miglior giovane, a Fortunato, maglia azzurra come miglior scalatore e Pedersen, maglia ciclamino a punti.

Poi il messaggio del Santo Padre, in italiano e in inglese:

“Benvenuti in Vaticano, felice di potervi salutare. Spero che per tutti voi sia una giornata bellissima, sappiate che siete il modello per tutti i giovani del mondo. Vi ringrazio per tutto quello che fate e spero che come avete imparato a curare il corpo e la mente, anche lo spirito sia sempre benedetto e siate sempre attenti a tutto. Che Dio vi benedica”.

C’è stato il lungo applauso dei corridori al Santo Padre e la ripartenza verso il chilometro zero non prima di aver attraversato, per 3 chilometri i Giardini Vaticani.