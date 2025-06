Giro d’Italia: a Roma vince Kooij. Yates festeggia uin maglia Rosa

Dopo la benedizione di Papa Leone XIV tutti i partecipanti al all’edizione 108 dekl Giro d’Italia , la passerella finale nella Capitale per festeggiare il vincitore Simon Yates, in Maglia Rosa dopo l’impresa di sabato sul Colle delle Finestre , Kooij vince in volata al Circo Massimo si aggiudica l’ultima tappa bruciando Groves allo sprint, 3° Moschetti.

‘L’ORDINE DI ARRIVO DELLA 21^ TAPPA

1) KOOIJ Olav (Team Visma | Lease a Bike) 3h12’19”

2) GROVES Kaden (Alpecin – Deceuninck) s.t.

3) MOSCHETTI Matteo (Q36.5 Pro Cycling Team) s.t.

4) PEDERSEN (Mads Lidl – Trek) s.t.

5) LAMPERTI Luke (Soudal Quick-Step) s.t.

6) KANTER Max (XDS Astana Team) s.t.

7) BARONCINI Filippo (UAE Team Emirates – XRG) s.t.

8) AULAR Orluis (Movistar Team) s.t.

9) ZANONCELLO Enrico (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) s.t.

10) LONARDI Giovanni (Team Polti VisitMalta) s.t.

LA CLASSIFICA GENERALE (Maglia Rosa)

1) YATES Simon (Team Visma | Lease a Bike) 82h31’01”

2) DEL TORO Isaac (UAE Team Emirates – XRG) +3’56”

3) CARAPAZ Richard (EF Education – EasyPost) +4’43”

4) GEE Derek (Israel – Premier Tech) +6’23”

5) CARUSO Damiano (Bahrain – Victorious) +7’32”

6) PELLIZZARI Giulio (Red Bull – BORA – hansgrohe) +9’28”

7) BERNAL Egan (INEOS Grenadiers) +12’42”

8) RUBIO Einer (Movistar Team) +13’05”

9) MCNULTY Brandon (UAE Team Emirates) +13’36”

10) STORER Michael (Tudor Pro Cycling Team) +14’27”

LA CLASSIFICA DEGLI SCALATORI (Maglia Azzurra)

Lorenzo Fortunato (Astana) – 355 punti Christian Scaroni (Astana) – 201 punti Nicolas Prodhomme (Decathlon AG2R La Mondiale Team) – 107 punti Manuele Tarozzi (VF Group Bardiani CSF-Faizanè) – 87 punti Carlos Verona (Lidl-Trek) – 61 punti

LA CLASSIFICA A PUNTI (Maglia Ciclamino)

Mads Pedersen (Lidl Trek) – 295punti Olav Kooij (Visma – Lease a Bike) – 185 punti Wout van Aert (Team Visma – Lease a Bike) – 127 punti Dries de Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale Team) – 127 punti Isaac Del Toro (UAE Team Emirates) – 109 punti

LA CLASSIFICA DEI GIOVANI (Maglia Bianca)