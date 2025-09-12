Fascicolo al Mugello in cerca della prima vittoria stagionale

11 settembre 2025 – Ultimo atto della stagione 2025 per Beppe Fascicolo che affronterà (dal 12 al 14 settembre) la gara Endurance all’Autodromo Internazionale del Mugello del Campionato Italiano Gran Turismo. Il pilota veneto sarà al volante della Mercedes AMG GT3 numero 16 del team Antonelli Motorsport con una novità nella lineup: confermato Aaron Farhadi, mentre al posto di Filippo Bencivenni ci sarà il franco-svizzero Lucas Valkre, al debutto nella serie tricolore ma che vanta numerose gare in GT. Fascicolo, che occupa la quinta posizione nella classe Am, è ancora alla ricerca di una vittoria in questa stagione e al Mugello sarà l’ultima occasione per provare a coglierla.

“Sarà una prova difficile, ma mi aspetto che sia combattuta e divertente – spiega Fascicolo -. Siamo all’ultimo round e tutti vogliono fare bene per consolidare la classifica oppure per migliorare e chiudere la stagione in bellezza”.

Nonostante il nuovo innesto, l’obiettivo della numero 16 resta invariato: correre con il desiderio di provare a vincere. “Ad essere sinceri – aggiunge il pilota trevigiano – il nostro obiettivo è puntare al podio che sembra più alla nostra portata. Il Mugello è uno dei circuiti più tecnici e più impegnativi che ci siano, dove non puoi sbagliare, perché nelle vie di fuga c’è la sabbia. In passato mi sono sempre trovato bene però non bisogna esagerare cercando di guidare in maniera armoniosa. Adoro questo circuito, adoro il contesto e il paesaggio“.

In questa occasione Fascicolo avrà tantissimi fan che correranno al Mugello per sostenerlo e quindi c’è tutta la volontà di fare del proprio meglio di fronte agli amici. “Ce la metteremo tutta e daremo il massimo fin dalle prime prove libere – aggiunge il pilota -. Partiremo all’attacco, subito aggressivi. Sono sicuro che il team ci preparerà una vettura perfetta. Fortunatamente siamo anche riusciti a fare un test in vista di questo appuntamento. È stato importantissimo per togliere un po’ di ruggine dall’ultima gara“.

Il weekend al Mugello inizierà con due sessioni di prove libere venerdì, mentre una terza è in programma sabato mattina. Sempre sabato, a partire dalle 14:30, sono in programma i tre turni di qualifica. La gara, di 180 minuti, scatterà domenica alle 14:30 e sarà trasmessa in live streaming sui canali social del Campionato Italiano Gran Turismo e in diretta su ACI Sport TV