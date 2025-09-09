Spettacolo sull’acqua a Fiumicino. Ultima tappa del campionato italiani moto d’acqua 2025

MOSTRA “IL MARE A 360°” E LA PREMIAZIONE BEST YOUNG DRIVERS

Dal 12 al 14 settembre il “Grand Prix Aquabike Città di Fiumicino” chiude la stagione con gare spettacolari, freestyle, sfide ad alta velocità e attività aperte al pubblico con Istruttori Federali.

Roma 8 settembre 2025 – Oltre 150 atleti da tutta Italia, un palcoscenico sul mare e tre giornate di pura adrenalina: dal 12 al 14 settembre Fiumicino ospita il “Grand Prix Aquabike Città di Fiumicino”, atto finale del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2025.

Accanto alle sfide in acqua, spazio anche al pubblico: appassionati e curiosi potranno provare la guida di una Moto d’Acqua, grazie alle attività di avvicinamento alla Motonautica con il supporto di Istruttori Federali FIM.

L’evento, organizzato dall’ASD Cast Sub Roma 2000, affiliata alla Federazione Italiana Motonautica, con il patrocinio della Regione Lazio, della Città di Fiumicino, dell’Autorità Sistemica Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale e del CONI Comitato Regionale Lazio, trasformerà lo specchio d’acqua antistante Piazzale Molinari in un’arena naturale dove i migliori piloti italiani si sfideranno tra velocità, tecnica e manovre spettacolari.

Dal brivido del Freestyle, con acrobazie mozzafiato, alle categorie Ski e Runabout, che offriranno duelli serrati su moto capaci di toccare anche i 145 km/h, l’adrenalina sarà garantita.

Completano il programma le prove di Endurance, maratone d’acqua in cui contano potenza, strategia e resistenza.

Il tracciato, posizionato a ridosso della riva, consentirà agli spettatori di seguire le gare a pochi metri dall’azione, vivendo da vicino l’adrenalina delle competizioni. All’evento è attesa anche la presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e del Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, a sottolineare l’attenzione delle Istituzioni verso il movimento sportivo della Motonautica nazionale.

Il programma sportivo

Dopo le verifiche tecniche di venerdì 12, il programma prevede per sabato 13 settembre l’inizio delle prove libere alle 9.15 per poi entrare nelle fasi di gara dalle 11.45 fino al pomeriggio; stesso copione per domenica 14, con le premiazioni finali che avranno luogo 30 minuti dopo la fine dell’ultima manche.

Diciassette le classi in gara, dalle giovanili ai veterani a bordo di bolidi dai motori di diverse potenze, che si sfideranno su due manches: Freestyle, Sky F1 e Sky F1 Veteran, Ski F2, Ski F4, Ski Superjet, Ski Giovanile 12-14 e 15-18, Runabout F1, Runabout F2, Runabout F4 e F4 Femminile, Runabout Novice F4, Spark Giovanile 12-14 e 15-18, Endurance F1 ed Endurance F2.

Un tuffo nella Motonautica: prove ed emozioni di guida per tutti

Ma non saranno solo i piloti a essere protagonisti del weekend motonautico laziale. Anche curiosi e appassionati tra il pubblico potranno vivere in prima persona l’emozione di salire a bordo di una Moto d’Acqua e mettersi alla prova come veri rider grazie ad attività di avvicinamento alla Motonautica. L’iniziativa, promossa dalla Delegazione regionale FIM, vede la parte tecnica curata dall’ASD Cast Sub Roma 2000, in collaborazione con le associazioni CSR Promotion e Smile Events, sotto la guida di Istruttori Federali FIM.

Il programma prevede due giornate dedicate a queste esperienze: giovedì 11, con sessioni teoriche dedicate ad approfondire diversi aspetti legati alla guida e alla sicurezza in mare, e venerdì 12 per la pratica in acqua e un’esperienza sicura e coinvolgente, con il supporto tecnico di esperti. La partecipazione è gratuita, ma è consigliata la prenotazione al numero 06.50654067.

“Il Grand Prix Aquabike Città di Fiumicino rappresenta un evento importantissimo per il movimento della Motonautica Italiana” – ha dichiarato Giorgio Viscione, Presidente della Federazione Italiana Motonautica. “La finale del Campionato Italiano Moto d’Acqua non è solo una sfida tra i migliori piloti, ma anche un’occasione per avvicinare il pubblico e i più giovani a una disciplina emozionante e sicura, in linea con la nostra visione di far crescere la Motonautica anche come sport di base. La possibilità di seguire le gare a pochi metri dal campo di gara e di partecipare alle attività di avvicinamento alla Motonautica rende questo evento un’esperienza unica, in grado di trasmettere passione e competenze tecniche, valorizzando al contempo il nostro sport a livello nazionale”.

“Il Mare a 360°”: a Fiumicino la mostra fotografica tra arte, sport e tutela del mare

Nel corso della tappa, a Fiumicino sarà inaugurata la mostra fotografica “Il Mare a 360°”, un evento che unisce arte, sport e sensibilizzazione ambientale, con il patrocinio del Comune di Fiumicino e il contributo della Regione Lazio. Organizzata da Cast Sub Roma 2000, la rassegna porterà in scena circa 60 immagini dedicate al mare: dai paesaggi subacquei alla biodiversità, fino al rapporto tra l’uomo e l’ambiente marino. Accanto agli scatti selezionati tramite il concorso fotografico, che ha dato l’opportunità a tanti appassionati di emergere ed esporre le proprie opere, saranno presenti anche lavori di artisti affermati, offrendo al pubblico un percorso visivo di grande qualità. La mostra sarà arricchita da un workshop formativo sulla fotografia, con sessioni teoriche guidate da professionisti, pensato per neofiti e appassionati che vogliono approfondire le tecniche e le difficoltà di questo linguaggio visivo. Con “Il Mare a 360°”, Cast Sub conferma la sua vocazione a coniugare cultura del mare e sport, rafforzando lo spirito di “Sport in Famiglia”: un progetto che organizza da oltre quindici anni con la FIM e molte altre realtà istituzionali e che avvicina giovani e famiglie allo sport come strumento di crescita, condivisione e rispetto per l’ambiente.

Premiazione Best Young Drivers 2025

Sabato 13 settembre, alle ore 20, al Villaggio Hospitality – Piazza Molinari, andrà in scena la seconda edizione dei Best Young Drivers, premio che celebra i migliori talenti delle categorie Spark Giovanile e Ski Giovanile. Elemento distintivo dell’iniziativa è il meccanismo di voto unico, che affida agli stessi piloti il compito di eleggere i colleghi più meritevoli, garantendo rappresentanza sia maschile che femminile nella Spark Giovanile. Potranno esprimere la loro preferenza tutti gli atleti iscritti alla tappa di Fiumicino, anche se non in lizza per il titolo. Saranno premiati i primi tre classificati di ciascuna categoria, con criteri chiari in caso di ex aequo. Un riconoscimento che valorizza i risultati sportivi e sottolinea l’impegno della Motonautica italiana nel dare voce ai giovani e al loro talento.

“Portare a Fiumicino la finale del Campionato Italiano Moto d’Acqua – ha sottolineato Fabio Bertolacci, Delegato Regionale Lazio della Federazione Italiana Motonautica e promotore dell’iniziativa – significa valorizzare il legame tra la nostra Regione e il mare, offrendo al pubblico uno spettacolo sportivo di altissimo livello e allo stesso tempo occasioni di cultura, formazione e divertimento. È un progetto che unisce istituzioni, sport e territorio, con l’obiettivo di far crescere nuove generazioni di piloti e di diffondere i valori della Motonautica in un contesto sicuro e inclusivo”.

Le gare saranno trasmesse in live streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Federazione Italiana Motonautica, per permettere anche al pubblico da casa di vivere ogni istante della competizione.